На Волині деякі школи відправили на простій до 31 серпня для економії – омбудсмен

Нововолинська громада у Волинській області відправила школи на простій з 21 липня до 31 серпня.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. За його словами, таким чином місцева влада економить гроші.

"Коли вся країна готується до навчального року, певні громади Волинські області відправили школи на простій з 21 липня до, увага, 31 серпня.

Реклама:

Дуже креативний спосіб "економії коштів" знайшли на Волині, нічого не скажеш...Конкретно – це Нововолинська міська рада. Молодці, дбають про освіту наших дітей", – написав Горбачов.

Простій означає, що працівники шкіл взагалі не працюють, не перебувають на місці та не отримують зарплату.

Тобто громада не буде готова до навчального року.

"Хай вони пояснюють, як вони збираються починати навчальний рік, якщо весь серпень вчителі на простої, тобто вони або взагалі не працюють, або якщо працюють – це порушення законодавства.

Я точно не знаю (кількість таких шкіл – ред), але це наказ по громаді", – прокоментував "УП. Життя" освітній омбудсмен.

Реклама:

"Українська правда. Життя" звернулась до Нововолинської міської ради по коментар і чекає на відповідь.