У 2023 році українці стали більш цинічні – опитування

У 2023 році показники цинізму в українців почали збільшуватися, однак ще рік тому вони були найнижчими за всю історію незалежності України.

Про це свідчать результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство", проведеного в період з 17 до 27 червня 2023 року.

Згідно з результатами опитування, в українців установки щодо цинізму на рівні:

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59,7% – повністю або переважно цинічні;

16,5% – повністю або переважно не цинічні;

23,7% – повністю або переважно невизначені.

Результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство"

"У більш тривалій історичній перспективі можна побачити, що за даними 2022 року показники цинізму були найнижчими. Останнього разу найнижчі показники були зафіксовані у 1992 році, тобто під час першого заміру. Згідно з даними 2023 року вони знову почали збільшуватися", – йдеться в результатах дослідження.

З твердженням про те, що "потрібно дуже багато доказів, щоб переконати людей в будь-якій істині":

73,2% – згодні;

19% – не згодні;

7,9% – не знають.

На твердження про те, що більшість людей здатна збрехати, зоб просунутися по службі, відповіли так:

81,6% – згодні;

14,5% – не згодні;

3,9% – не знає.

Результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство"

Згідно з результатами моніторингу, майже половина опитаних відповіли, що чесні лише тому, що бояться, що їх викриють на брехні.

З твердженням згодні 48,9% респондентів, 45% – не згодні, ще 6,1% – не знає.

З твердженням про те, що більшість людей здатна піти на нечесний вчинок заради вигоди погодилися 64,1% респондентів, 31,8% – не згодні й ще 4% – не знають.

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Результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство"

Під час дослідження соціологи поставили респондентам твердження про те, що "нікому не довіряти – найбезпечніше". З ним:

50,9% – згодні;

44,4% – не згодні;

4,7% – не знає.

Також учасники дослідження висловилися щодо твердження: "Думаю, що майже кожен може збрехати, щоб уникнути неприємностей".

З ним погодилися 69,7% опитаних, 25,7% – не згодні та ще 4,6 – не знають.

Результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство"

"Результати демонструють проблеми у порозумінні між людьми з різними поглядами та готовності до брехні задля просування по службі. Кращою ситуація стала в аспекті щирості, довіри та готовності допомагати іншим", – зазначають соціологи.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Всього було опитано 2004 респондентів, похибка становить 2.2%.

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