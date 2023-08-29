У 2023 році українці стали більш цинічні – опитування

У 2023 році показники цинізму в українців почали збільшуватися, однак ще рік тому вони були найнижчими за всю історію незалежності України.
Про це свідчать результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство", проведеного в період з 17 до 27 червня 2023 року.
Згідно з результатами опитування, в українців установки щодо цинізму на рівні:
- 59,7% – повністю або переважно цинічні;
- 16,5% – повністю або переважно не цинічні;
- 23,7% – повністю або переважно невизначені.
|Результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство"
"У більш тривалій історичній перспективі можна побачити, що за даними 2022 року показники цинізму були найнижчими. Останнього разу найнижчі показники були зафіксовані у 1992 році, тобто під час першого заміру. Згідно з даними 2023 року вони знову почали збільшуватися", – йдеться в результатах дослідження.
З твердженням про те, що "потрібно дуже багато доказів, щоб переконати людей в будь-якій істині":
- 73,2% – згодні;
- 19% – не згодні;
- 7,9% – не знають.
На твердження про те, що більшість людей здатна збрехати, зоб просунутися по службі, відповіли так:
- 81,6% – згодні;
- 14,5% – не згодні;
- 3,9% – не знає.
|Результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство"
Згідно з результатами моніторингу, майже половина опитаних відповіли, що чесні лише тому, що бояться, що їх викриють на брехні.
З твердженням згодні 48,9% респондентів, 45% – не згодні, ще 6,1% – не знає.
З твердженням про те, що більшість людей здатна піти на нечесний вчинок заради вигоди погодилися 64,1% респондентів, 31,8% – не згодні й ще 4% – не знають.
|Результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство"
Під час дослідження соціологи поставили респондентам твердження про те, що "нікому не довіряти – найбезпечніше". З ним:
- 50,9% – згодні;
- 44,4% – не згодні;
- 4,7% – не знає.
Також учасники дослідження висловилися щодо твердження: "Думаю, що майже кожен може збрехати, щоб уникнути неприємностей".
З ним погодилися 69,7% опитаних, 25,7% – не згодні та ще 4,6 – не знають.
|Результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство"
"Результати демонструють проблеми у порозумінні між людьми з різними поглядами та готовності до брехні задля просування по службі. Кращою ситуація стала в аспекті щирості, довіри та готовності допомагати іншим", – зазначають соціологи.
Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Всього було опитано 2004 респондентів, похибка становить 2.2%.
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