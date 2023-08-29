Найтепліше в Миколаєві: 28 серпня у низці областей зафіксували температурні рекорди

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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29 серпня 2023

Територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, у зв'язку з чим 28 червня в низці областей денні температури побили свої історичні рекордні значення. 

Найтепліше того дня було в Миколаєві, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.  

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-5°C.

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Інфографіка: Український гідрометеорологічний центр  

Нові температурні рекорди встановлені в: 

  • Чернігові – 34,6°C;
  • Рівному – 33,1 °C;
  • Житомирі – 36,3°C;
  • Києві – 35,7 °C;
  • Львові – 33,0°C;
  • Тернополі – 34,4°C
  • Хмельницькому – 35,0°C;
  • Вінниці – 37,4°C;
  • Кропивницькому – 36,6°C;
  • Одесі – 34,8°C;
  • Миколаєві – 38,5°C;

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Згідно з прогнозами метеорологів, починаючи з 30 серпня температура буде поступово знижуватися, починаючи з західних областей. 

"Холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру", – додають в гідрометеорологічному центрі. 

Нагадаємо, зміна клімату, яка відбулася протягом останніх 50 тисяч років, ймовірно, впливає на розмір людського мозку – він зменшується.  

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