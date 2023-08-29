Найтепліше в Миколаєві: 28 серпня у низці областей зафіксували температурні рекорди

Територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, у зв'язку з чим 28 червня в низці областей денні температури побили свої історичні рекордні значення.
Найтепліше того дня було в Миколаєві, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.
За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-5°C.
|Інфографіка: Український гідрометеорологічний центр
Нові температурні рекорди встановлені в:
- Чернігові – 34,6°C;
- Рівному – 33,1 °C;
- Житомирі – 36,3°C;
- Києві – 35,7 °C;
- Львові – 33,0°C;
- Тернополі – 34,4°C
- Хмельницькому – 35,0°C;
- Вінниці – 37,4°C;
- Кропивницькому – 36,6°C;
- Одесі – 34,8°C;
- Миколаєві – 38,5°C;
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Згідно з прогнозами метеорологів, починаючи з 30 серпня температура буде поступово знижуватися, починаючи з західних областей.
"Холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру", – додають в гідрометеорологічному центрі.
Нагадаємо, зміна клімату, яка відбулася протягом останніх 50 тисяч років, ймовірно, впливає на розмір людського мозку – він зменшується.
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