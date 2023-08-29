В Уганді вперше судять чоловіка за гомосексуальність: йому загрожує смертна кара

В Уганді вперше після прийняття закону проти ЛГБТ судять 20-річного хлопця за "гомосексуальність при обтяжуючих обставинах".
Обвинуваченому загрожує смертна кара, повідомляє Reuters.
Згідно з матеріалами справи, 18 серпня хлопця звинуватили в гомосексуальності після того, як він нібито здійснив незаконний статевий акт із 41-річним чоловіком.
Зазначається, що його судитимуть за "гомосексуалізм за обтяжуючих обставин", однак які саме дії в його справі вважають "обтяжуючими", не уточнюють.
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Відповідно до закону проти ЛГБТ в Уганді, "обтяжуючими" є повторні злочини, одностатевий секс, через який передалася смертельна хвороба, одностатеві відносини з неповнолітньою або літньою особою чи людиною, що має інвалідність.
Наразі підсудний перебуває під вартою.
Його адвокатка Джастін Балія назвала закон проти ЛГБТ неконституційним. Вона додала, що не знає людей, які б раніше були звинувачені в "гомосексуальності при обтяжуючих обставинах".
За словами Джастін, окрім її клієнта, з моменту набрання чинності даного закону звинуватили ще чотирьох людей, однак її 20-річний підсудний перший, кого мають притягнути до відповідальності.
Раніше ми повідомляли, що в Уганді президент підписав закон, який передбачає довічне ув’язнення для представників ЛГБТ.
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