Вагітна жінка намагалась перевезти чоловіка за кордон у ніші для шини, обох затримали. ВІДЕО

Прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який намагався нелегально виїхати з України, та дівчину-іноземку, яка допомагала йому.

Напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса виявили прикордонники в пункті пропуску "Лужанка".

Втікача перевозила його вагітна співмешканка, громадянка Чехії, повідомляє ДПСУ.

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"На рішення правоохоронців евакуювати "BMW" жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать", – йдеться у повідомленні.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік поки що перебуває у пункті тимчасового тримання.

У ДПСУ розповіли, що вагітна 29-річна громадянка Чехії везла 28-річного українця через пункт пропуску "Лужанка" в тайнику "БМВ".

Потім вона створила конфліктну ситуацію – довелося викликати поліцію. Дівчина спробувала втекти, але її затримали неподалік від кордону.

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"Було прийнято рішення евакуювати автомобіль з пункту пропуску. І в цей момент жінка, яка заявляла, що вона є вагітною, лягла під колеса автівки, тим самим перешкоджаючи виїзду автомобіля з пункту пропуску.

Далі громадянка спробувала втекти від правоохоронців. Наразі її вже затримано. Також затримано автомобіль, яким вона намагалася втекти", – кажуть прикордонники.

На порушників оформили адмінпровадження щодо порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202) та злісної непокори законним вимогам прикордонників (ст. 185-10).

Крім того, чоловіка притягнуть до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204-1).

Також прикордонники повідомили Нацполіцію про ознаки злочину в діях іноземки.

Йдеться про статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України.

"Невдовзі оцінку діям чешки та її обранця надаватиме суд", – кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали ухилянтів, які хотіли перетнути кордон, вдаючи дітей.