Сербські шахтарі знайшли давній римський корабель

Шахтарі в Сербії, працюючи у великому вугільному карʼєрі, наштовхнувся на деревину. На місце події прибули археологи, які знали, що колись там було римське поселення Вімінаціум.

Зчистивши пісок і ґрунт зі стародавньої деревʼяної конструкції, дослідники виявили велетенський 13-метровий корабель, повідомляє Reuters.

Ймовірно, знайдене судно могло бути частиною річкового флоту, який обслуговував розгалужене та високорозвинене римське місто з населенням близько 45 тисяч осіб. Там міг бути іподром, палац, храми, амфітеатр, лазні, майстерні тощо.

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Це вже друга подібна знахідка у цьому районі. Першу виявили у 2020 році.

Фото ілюстроване: Gettyimages

Провідний археолог Міомір Корац припустив, що корабель датується ІІІ або IV століттям н. е., коли Вімінацій був столицею римської провінції Верхня Мезія і мав порт біля притоки Дунаю.

"Ми можемо припустити, що цей корабель є римським, але ми не впевнені щодо його точного віку", – сказав він.

Розкопки Вімінаціуму тривають з 1882 року, але археологи дослідили лише 5% ділянки. За їхніми словами, територія древнього поселення становить 450 га, а це більше, ніж Центральний парк Нью-Йорка.

Нагадаємо, нещодавно на дні Середземного моря знайшли давньоримський вантажний корабель із сотнями глеків.