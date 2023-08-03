Дослідники реконструювали унікальне намисто, яке знайшли в могилі похованої 9 тис. років тому дівчинки

Археологи знайшли тіло дитини, поховане приблизно 9 тис. років тому разом з тисячами намистин на території сучасної Йорданії.

Згодом археологам вдалося відтворити прикрасу, повідомляє Science alert.

Судячи з щелепи дитини, вона, ймовірно, була дівчинкою приблизно 8 років, свідчать дані міжнародної групи під керівництвом археолога Хали Алараші з Університету Лазурного берега у Франції.

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Кістки, які залишилися, настільки понівечені часом, що про спосіб життя дитини мало що можна сказати.

Польові фотографії, що показують розподіл бісеру. (Алараші та ін., PLOS ONE, 2023)

Намистини є єдиною підказкою про те, ким була дівчинка та якою була культура суспільства, у якому вона жила.

Дослідники припустили, що люди, які колись жили у неолітичному селі, відомому як Баджа, дуже дбали про ритуали поховання.

З понад 2,5 тис. намистин з кальциту, бірюзи, гематиту, більшість були пофарбовані в червоний колір і розсипані по грудях і шиї дитини. У кожній серії з 10 намистин у формі дисків дослідники помітили дві сусідні намистини у формі труб.

Таке ретельне розташування вимагало, щоб намистини були нанизані, можливо, пришиті до одягу дитини або підвішені до частини тіла.

На шиї дитини дослідники виявили каблучку з перламутром і подвійну перфоровану підвіску з кількома намистинами, які все ще були з’єднані.

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Намистина за намистинкою вчені реконструювали разючу прикрасу, зроблену з кількох ниток ретельно укладених намистин.

Алараші та його колеги кажуть, що, очевидно, намистини, з якими була похована дитина, були "частиною орнаменту, який поступово зруйнувався та дезорганізувався після розкладання тіла.

Вчені додають, що намисто не схоже на жодне інше творіння, знайдене в Леванті, історичному регіоні, який простягався від Східного Середземномор’я до Західної Азії.

Гармонія кольорів і ретельна симетрія бісеру говорять про великий достаток і процвітання родини.

П ідвіска реконструйована. (Алараші та ін., PLOS ONE, 2023)

Однак справжнім шедевром прикраси, вважають дослідники, є каблучка з перламутром.

"Вона велика і надзвичайно делікатна і, ймовірно, колись була райдужною. Її поверхня ретельно і майстерно вигравіювана тонкими візерунками, що нагадують мереживо або філігрань", – кажуть автори дослідження.

Величезний об’єм бісеру, його складна організація, гармонійність і краса нагадують пізніші прикраси, які з’явилися в Месопотамії та Єгипті.

"Попри складний дизайн, намисто не створювалося з метою обміну чи торгівлі, а скоріше було частиною ритуалу поховання дитини, слугуючи значним свідченням культурних звичаїв того часу", – пишуть археологи.

Наразі це намисто виставлено в Новому музеї Петри в Йорданії.

Нагадаємо, поблизу Єрусалиму дослідники знайшли предмети, які язичники використовували для магічного ритуалу розмови з померлими.