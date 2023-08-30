У Харкові частина учнів навчатимуться у метро

У Харкові школярі кілька разів на тиждень навчатимуться у приміщеннях метрополітену.

У місті сформували вже 60 таких класів на 1003 дитини, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Раніше мер Харкова пояснював, що діти вчитимуться у підземці 3-4 рази на тиждень по змінах.

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Годуватимуть школярів безплатно, а до метро їх підвозитимуть на автобусі.

Фото: Харківський метрополітен

Міський голова зазначав, що у метрополітені облаштовують приміщення для навчання школярів, а саме встановлюють системи рекуперації повітря, освітлення, туалети.

Терехов каже, що перебування школярів у метро на час навчання не вплине на роботу підземки та можливість використовувати його як укриття.

Взагалі заклади загальної середньої освіти Харкова почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.

Нагадаємо, з 1 вересня 240 тисяч школярів Києва будуть навчатись офлайн – це у 2,5 разів більше, ніж минулого року.

Раніше ми розповідали історію вчительки з Харкова, яка жила і працювала у метро.

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