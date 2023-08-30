У Харкові частина учнів навчатимуться у метро

У Харкові школярі кілька разів на тиждень навчатимуться у приміщеннях метрополітену.
У місті сформували вже 60 таких класів на 1003 дитини, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Раніше мер Харкова пояснював, що діти вчитимуться у підземці 3-4 рази на тиждень по змінах.
Годуватимуть школярів безплатно, а до метро їх підвозитимуть на автобусі.
|Фото: Харківський метрополітен
Міський голова зазначав, що у метрополітені облаштовують приміщення для навчання школярів, а саме встановлюють системи рекуперації повітря, освітлення, туалети.
Терехов каже, що перебування школярів у метро на час навчання не вплине на роботу підземки та можливість використовувати його як укриття.
Взагалі заклади загальної середньої освіти Харкова почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.
Нагадаємо, з 1 вересня 240 тисяч школярів Києва будуть навчатись офлайн – це у 2,5 разів більше, ніж минулого року.
Раніше ми розповідали історію вчительки з Харкова, яка жила і працювала у метро.
Читайте також: Викладала дітям з бомбосховища 42 дні. Історія вчительки з Харкова