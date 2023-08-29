КМДА розповіла, скільки школярів у Києві будуть навчатись очно

З 1 вересня 240 тисяч школярів Києва будуть навчатись офлайн – це в 2,5 рази більше, ніж минулого року.

У 2022-му лише 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на офлайн-навчання, повідомляє Київська міська держадміністрація.

"Цьогоріч основну увагу місто приділило ремонтам та модернізації укриттів заради приведення їх до необхідного стану відповідно до вимог та збільшення кількості місць", – кажуть у КМДА.

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У 2023 році заклади освіти столиці зберегли всі можливі формати навчання, щоб забезпечити навчання дітям, які не можуть ходити до школи очно.

Фото: oksun70/Depositphotos

Цього року Київрада виділила 550 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти, а 61 млн грн – мають спрямувати на будівництво нових укриттів.

Зараз 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких є 190 тисяч місць.

"У тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – винятково для учнів старших класів.

Початкова школа буде навчатись винятково офлайн", – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Нагадаємо, раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що з 1 вересня на очне навчання повернуться близько 500 тисяч школярів.

Однак на Волині деякі школи відправили на простій до 31 серпня для економії коштів, тому вони не готові до нового навчального року.