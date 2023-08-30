У Нігерії на гей-весіллі заарештували понад 200 людей

Поліція Нігерії заарештувала понад 200 людей на гей-весіллі. Про це повідомляє CNN.
Як розповів виданню працівник поліції, за проведення та відвідування одностатевого весілля до відповідальності притягнуть 67 людей.
Одностатеві стосунки у Нігерії криміналізовані. За вступ у гомосексуальний громадянський союз можуть присудити до 14 років ув’язнення.
Водночас правозахисна організація Amnesty International Nigeria навела дані про арешт понад 100 учасників церемонії. Вона закликала поліцію відпустити затриманих і припинити це "полювання на відьом".
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"У суспільстві, в якому процвітає корупція, закон про заборону одностатевих стосунків все частіше використовується для переслідування, вимагання і шантажу людей з боку співробітників правоохоронних органів та інших представників громадськості", – йдеться у пості Amnesty International Nigeria.
У поліції також заявили, що під час рейду вилучили відеозапис весілля, урочисті сукні для церемонії та низку наркотичних речовин.
Правоохоронці повідомили, що дізналися про весілля під час патрулювання. Вони зупинили одного з відвідувачів для перевірки.
"Під час допиту він зізнався, що є членом певного гей-клубу і прямував до своїх товаришів на церемонію укладання гей-шлюбу", – розповіли у поліції.
Раніше ми повідомляли, що в Уганді триває суд над чоловіком за гомосексуальність. Йому загрожує смертна кара.
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