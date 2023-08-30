В останню ніч серпня зійде Блакитний місяць: де можна спостерігати

У ніч на 31 серпня мешканці Землі можуть спостерігати за особливим явищем – повним супермісяцем.

Разом із ним в останній літній день також можна побачити появу дуже яскравого Сатурна, повідомляє Space.

Особливе явище люди спостерігатимуть вже вдруге, адже на 1 серпня зійшов місяць Осетрових. Особливість цього астрологічного явища в тому, що це об’єднання супермісяця та блакитного місяця.

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Насправді термін "блакитний місяць" не має нічого спільного з кольором. Супермісяць перебуває ближче до планети на своїй орбіті, що додає йому яскравішого вигляду.

Для спостерігачів на Землі він виглядатиме більшим, ніж зазвичай. Насправді більшим він буде лише на 7%. Неозброєним оком ця різниця в розмірах, ймовірно, не буде помітна. Хоча інколи місяць все ж може мати голубий відтінок.

Як і де побачити Блакитний супермісяць

Момент повного місяця визначається тоді, коли він знаходиться навпроти сонця. За даними NASA, для Блакитного Місяця цей відрив від Сонця на 180 градусів відбудеться 31 серпня приблизно о 04:36 (за київським часом), і саме тоді він буде найбільшим і найяскравішим. Спостерігати Блакитний Місяць можна буде неозброєним оком, але щоб краще роздивитись варто скористатися біноклем чи телескопом.

Також ви можете дивитися на Блакитний Місяць за допомогою безкоштовної прямої трансляції.

За даними організації In the Sky, наступний супермісяць відбудеться 18 вересня 2024 року. Це буде перший із двох супермісяців наступного року, після якого 17 жовтня 2024 року з'явиться таке ж астрономічне явище.

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