Поліція отримала понад 93 тисячі повідомлень про сексуальне насильство з боку окупантів

Під час повномасштабного вторгнення Національна поліція отримала понад 93 тисячі дзвінків від жертв сексуального насильства з боку російських окупантів.
Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив громадський радник Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної Сергій Ніжинський.
Як заявив посадовець, наразі на розгляд суду передали тільки частину випадків.
"Вже 203 чи 205 справ, які офіційно Офіс Генеральної прокуратури верифікував і передав до суду. Є 93 тисячі дзвінків, які верифікуються Національною поліцією і які передаються, направляються у відповідні центри допомоги врятованим", – повідомив Сергій Ніжинський.
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За його словами, планується робота над змінами у Кримінальному кодексі.
Йдеться про створення окремої статті щодо покарань за сексуальне насильство в умовах війни.
Також радник зазначив, що наразі в Україні працює низка хабів, куди постраждалі можуть звертатися на умовах конфіденційності.
"Це 11 центрів, які були створені протягом року. В основному, на Сході України. Перший був – Запоріжжя, далі Суми, Кропивницький, Київ, багато цих ініціатив було.
І це такий хаб, де людина, навіть без звернення до правоохоронних органів, може звернутися за допомогою – гуманітарною, медичною, юридичною, психологічною", – розповів Сергій Ніжинський.
Раніше у поліції повідомляли, що найбільше злочинів сексуального характеру офіційно зафіксували на деокупованих територіях Київщини, Сумщини та Чернігівщини.
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