Поліція отримала понад 93 тисячі повідомлень про сексуальне насильство з боку окупантів

Альона Павлюк
3159
30 серпня 2023

Під час повномасштабного вторгнення Національна поліція отримала понад 93 тисячі дзвінків від жертв сексуального насильства з боку російських окупантів. 

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив громадський радник Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної Сергій Ніжинський.

Як заявив посадовець, наразі на розгляд суду передали тільки частину випадків. 

Реклама:

"Вже 203 чи 205 справ, які офіційно Офіс Генеральної прокуратури верифікував і передав до суду. Є 93 тисячі дзвінків, які верифікуються Національною поліцією і які передаються, направляються у відповідні центри допомоги врятованим", – повідомив Сергій Ніжинський.

Фото: lucidwaters/Depositphotos

За його словами, планується робота над змінами у Кримінальному кодексі. 

Йдеться про створення окремої статті щодо покарань за сексуальне насильство в умовах війни. 

Також радник зазначив, що наразі в Україні працює низка хабів, куди постраждалі можуть звертатися на умовах конфіденційності.

"Це 11 центрів, які були створені протягом року. В основному, на Сході України. Перший був – Запоріжжя, далі Суми, Кропивницький, Київ, багато цих ініціатив було. 

І це такий хаб, де людина, навіть без звернення до правоохоронних органів, може звернутися за допомогою – гуманітарною, медичною, юридичною, психологічною", – розповів Сергій Ніжинський. 

Реклама:

Раніше у поліції повідомляли, що найбільше злочинів сексуального характеру офіційно зафіксували на деокупованих територіях Київщини, Сумщини та Чернігівщини.

Читайте також: На Київщині чоловік дві доби ґвалтував і бив незнайомку: йому загрожує до 10 років ув'язнення


Реклама:


Реклама:
 13873
Суспільство

"Все, твоєї доньки немає". Як 24-річна українка не повірила цим словам, розшукала і повернула маленьку донечку з окупації

Костянтин Катишев
 3395
КУЛЬТУРА

Зелений – колір любові і ненависті. Зірковий Франківський драмтеатр відкрив 85-й сезон

Мар’яна Семенишин
 9687
Суспільство

Як отримати посвідчення водія: що змінилося у правилах cкладання теоретичного і практичного іспитів

Анастасія Коропецька