Поліція отримала понад 93 тисячі повідомлень про сексуальне насильство з боку окупантів

Під час повномасштабного вторгнення Національна поліція отримала понад 93 тисячі дзвінків від жертв сексуального насильства з боку російських окупантів.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив громадський радник Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної Сергій Ніжинський.

Як заявив посадовець, наразі на розгляд суду передали тільки частину випадків.

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"Вже 203 чи 205 справ, які офіційно Офіс Генеральної прокуратури верифікував і передав до суду. Є 93 тисячі дзвінків, які верифікуються Національною поліцією і які передаються, направляються у відповідні центри допомоги врятованим", – повідомив Сергій Ніжинський.

За його словами, планується робота над змінами у Кримінальному кодексі.

Йдеться про створення окремої статті щодо покарань за сексуальне насильство в умовах війни.

Також радник зазначив, що наразі в Україні працює низка хабів, куди постраждалі можуть звертатися на умовах конфіденційності.

"Це 11 центрів, які були створені протягом року. В основному, на Сході України. Перший був – Запоріжжя, далі Суми, Кропивницький, Київ, багато цих ініціатив було.

І це такий хаб, де людина, навіть без звернення до правоохоронних органів, може звернутися за допомогою – гуманітарною, медичною, юридичною, психологічною", – розповів Сергій Ніжинський.

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Раніше у поліції повідомляли, що найбільше злочинів сексуального характеру офіційно зафіксували на деокупованих територіях Київщини, Сумщини та Чернігівщини.





