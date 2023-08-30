Вступ до профтеху: МОН продовжило дедлайн вступної кампанії

Сніжана Добромильська
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30 серпня 2023

В Україні продовжили вступну кампанію до закладів професійно-технічної освіти у 2023 році.

У Міністерстві освіти і науки заявили, що тепер вступники, які не встигли чи не наважились подати документи, можуть зробити це до 1 жовтня.

"Це означає, що у вас є місяць, щоб точно зібрати всі документи або ж остаточно ухвалити рішення про навчання", – інформують у міністерстві.

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Директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік розповіла, що продовження термінів вступу – це виграшний час насамперед для вступників із територій проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Фото: lightpoet/Depositphotos

У відомстві наголошують, якщо ви вже одного разу здобули професію в профтехах безкоштовно, то відтепер вдруге також можна навчатись безоплатно.

Раніше МОН розповіли, які документи потрібні вступникам для вступу у заклади професійно-технічної освіти у 2023 році. 

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