Вступ до профтеху: МОН продовжило дедлайн вступної кампанії

В Україні продовжили вступну кампанію до закладів професійно-технічної освіти у 2023 році.

У Міністерстві освіти і науки заявили, що тепер вступники, які не встигли чи не наважились подати документи, можуть зробити це до 1 жовтня.

"Це означає, що у вас є місяць, щоб точно зібрати всі документи або ж остаточно ухвалити рішення про навчання", – інформують у міністерстві.

Реклама:

Директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік розповіла, що продовження термінів вступу – це виграшний час насамперед для вступників із територій проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

У відомстві наголошують, якщо ви вже одного разу здобули професію в профтехах безкоштовно, то відтепер вдруге також можна навчатись безоплатно.

Раніше МОН розповіли, які документи потрібні вступникам для вступу у заклади професійно-технічної освіти у 2023 році.