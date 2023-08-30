На Одещині чоловік взяв у заручники двох жінок з дитиною: у потерпілих виявили побої

На Одещині у місті Чорноморськ 27-річний містянин зачинив у квартирі двох жінок з дитиною й погрожував їм фізичною розправою.
За фактом домашнього насильства проти обвинуваченого відкрили кримінальну справу, повідомляють в поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, чоловік зачинив у квартирі колишню цивільну дружину, спільну маленьку донечку та її бабусю. Він погрожував їм фізичною розправою.
Крики жінок та дитини про допомогу почули люди на вулиці й подзвонили в поліцію.
Шляхом переговорів правоохоронцям вдалося вмовити чоловіка відпустити матір колишньої співмешканки – 46-річна жінка вилізла з вікна квартири на сусідній балкон.
Її доправили до лікарні, де медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми на обличчі та рану на передпліччі.
Разом з тим, відпускати колишню співмешканку з дитиною чоловік категорично відмовлявся.
Згодом шляхом перемовин він погодився їх визволити. 26-річна мати дитини зазнала фізичного насильства, її доправили до медичного закладу.
|Фото: Національна поліція
За словами лікарів, в неї забої голови, обличчя та руки. Дитина не постраждала, нині вона перебуває з мамою.
"Мені вдалося знайти спільну мову з чоловіком. Я сказав йому, що які б труднощі ми всі не переживали, ми маємо залишатися людьми, берегти та захищати свої родини. Домашнє насильство – неприпустиме", – розповів один із перемовників.
Правопорушника затримали. Його дії кваліфікували як домашнє насильство та незаконне позбавлення волі двох і більше осіб (ч. 2 ст. 146 та ст. 126-1 ККУ).
|Фото: Національна поліція
За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що в Києві винесли вирок чоловіку, що протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки.
Читайте також: На Київщині чоловік дві доби ґвалтував і бив незнайомку: йому загрожує до 10 років ув'язнення