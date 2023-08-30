На Одещині чоловік взяв у заручники двох жінок з дитиною: у потерпілих виявили побої

На Одещині у місті Чорноморськ 27-річний містянин зачинив у квартирі двох жінок з дитиною й погрожував їм фізичною розправою.

За фактом домашнього насильства проти обвинуваченого відкрили кримінальну справу, повідомляють в поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, чоловік зачинив у квартирі колишню цивільну дружину, спільну маленьку донечку та її бабусю. Він погрожував їм фізичною розправою.

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Крики жінок та дитини про допомогу почули люди на вулиці й подзвонили в поліцію.

Шляхом переговорів правоохоронцям вдалося вмовити чоловіка відпустити матір колишньої співмешканки – 46-річна жінка вилізла з вікна квартири на сусідній балкон.

Її доправили до лікарні, де медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми на обличчі та рану на передпліччі.

Разом з тим, відпускати колишню співмешканку з дитиною чоловік категорично відмовлявся.

Згодом шляхом перемовин він погодився їх визволити. 26-річна мати дитини зазнала фізичного насильства, її доправили до медичного закладу.

Фото: Національна поліція

За словами лікарів, в неї забої голови, обличчя та руки. Дитина не постраждала, нині вона перебуває з мамою.

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"Мені вдалося знайти спільну мову з чоловіком. Я сказав йому, що які б труднощі ми всі не переживали, ми маємо залишатися людьми, берегти та захищати свої родини. Домашнє насильство – неприпустиме", – розповів один із перемовників.

Правопорушника затримали. Його дії кваліфікували як домашнє насильство та незаконне позбавлення волі двох і більше осіб (ч. 2 ст. 146 та ст. 126-1 ККУ).

Фото: Національна поліція

За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Києві винесли вирок чоловіку, що протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки.