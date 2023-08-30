Європейська авіакомпанія вперше почала продавати квитки в зони без дітей

Турецько-нідерландська авіакомпанія Corendon Airlines почала продавати квитки в child-free зони, в яких не буде дітей.

Зони запустили на рейсі між Амстердамом та карибським островом Кюрасао, повідомляє Euronews.

Секція під назвою "Лише для дорослих" розташована в передній частині літака й відгороджена стінами та завісою.

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Для child-free зони виділять понад сотню місць: 93 стандартні місця по 45 євро й ще 9 місць із додатковими просторами для ніг, вартістю по 100 євро.

Місця зможуть забронювати лише пасажири віком від 16 років.

В Corendon зазначають, що child-free зона позитивно вплине на батьків, які подорожують із маленькими дітьми, оскільки вони зможуть насолоджуватися польотом, "не хвилюючись, що їхні діти комусь будуть заважати".

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