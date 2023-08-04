У Чехії офіціант увімкнув гімн Росії, щоб дошкулити українкам: його звільнили

У чеському ресторані офіціант навмисне увімкнув гімн Росії після того, як туди зайшли пообідати жінки з України.

Про інцидент повідомила українка Олеся Кошілка у ТikTok. Вона разом з подругою зайшла до закладу CottonClub Brandýs у місті Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав.

За словами Олесі, коли офіціанти почули, що жінки з України, то увімкнули гімн країни-агресора і звук сирени.

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"Ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скоріше за все, офіціант почув акцент та посміявся, сказавши, що інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн Росії.

Ми зайшли всередину і спитали: "Це гімн Росії?", на що нам відповіли "так". Я сказала, що українка. Нам відповіли: "І цо?", посміялись та ввімкнули звук сирени", – розповіла біженка.

@meilleeur_ 2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: ❗️Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого ♬ оригинальный звук - Olesya Koshilka

Відеодоказ інциденту жінка опублікувала у ТikTok – він набрав 1,8 млн переглядів.

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Після скандалу власник ресторану особисто зв’язався з українськими відвідувачками, перепросив за поведінку офіціанта-кривдника та повідомив, що його вже звільнили.

Також заклад опублікував вибачення у соцмережах:

"Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після вчорашнього інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тож він більше не є нашим співробітником.

Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України", – йдеться на Facebook-сторінці CottonClub Brandýs.

Олеся попросила підписників не хейтити заклад, а також інші ресторани з такою ж назвою.

"Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого", – додала Олеся.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині на танцювальному фестивалі росіянка вдарила українку та облила її водою.