Острів мертвих котів. На Кіпрі улюбленці отримають людські ліки, щоб побороти COVID

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
4830
5 серпня 2023

На Кіпрі коти тисячами помирають від котячого Covid. Невикористані ліки проти вірусу для людей стануть доступними для лікування котів, пише Science Alert.

Про такий крок оголосили в Уряді, де діють за рекомендаціями Міністерства сільського господарства.

Наразі на острові поширений котячий інфекційний перитоніт (FIP) – штам коронавірусу, який не передається людині.

Реклама:

"Можуть бути надані запаси препаратів, які використовувалися для лікування хворих на коронавірус людей і більше не використовуються", – йдеться у заяві місцевого Кабміну. 

 Фото: Marser/Gettyimages.com

Постачати ліки планують у вигляді пігулок через ветеринарні служби.

Наразі зоозахисники попереджають, що Кіпр перетворюється в острів мертвих котів. Адже хвороба вбила нібито до 300-х тисяч котів.

Проте ветеринарна асоціація острова говорить, що це є перебільшенням. Адже в країні мешкає менше 10-ти тисяч котів.

За легендою, на острів котів уперше завезла римська імператриця для боротьби з отруйними змінями 1700 років тому. Але археологічні докази вказують на те, що одомашнення могло відбутися вже 9500 років тому.

Нагадаємо, раніше ми писали про небезпеку зайвої ваги у котів та як зрозуміти, що вона є.  

Реклама:

Також ми розповідали про те, чому коти топчуться і розминають вас лапками. 

Читайте також: Чому коти їдять домашні рослини та як цьому зарадити


Реклама:


Реклама:
 3643
Суспільство

Що ви знаєте про українські Карпати. ТЕСТ

Яна Осадча
 7085
Суспільство

"Вони не ховались, взяли зброю і пішли". Історії загиблих добровольців "Деймоса" і "Шкіпера", чиї рідні досі не отримали виплат і статусу

Олена Барсукова
 10379
Суспільство

Краматорськ: історія іноземних волонтерів, що вижили після ракетної атаки на Ria Pizza

Бі Барнс