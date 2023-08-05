Острів мертвих котів. На Кіпрі улюбленці отримають людські ліки, щоб побороти COVID

На Кіпрі коти тисячами помирають від котячого Covid. Невикористані ліки проти вірусу для людей стануть доступними для лікування котів, пише Science Alert.
Про такий крок оголосили в Уряді, де діють за рекомендаціями Міністерства сільського господарства.
Наразі на острові поширений котячий інфекційний перитоніт (FIP) – штам коронавірусу, який не передається людині.
"Можуть бути надані запаси препаратів, які використовувалися для лікування хворих на коронавірус людей і більше не використовуються", – йдеться у заяві місцевого Кабміну.
|Фото: Marser/Gettyimages.com
Постачати ліки планують у вигляді пігулок через ветеринарні служби.
Наразі зоозахисники попереджають, що Кіпр перетворюється в острів мертвих котів. Адже хвороба вбила нібито до 300-х тисяч котів.
Проте ветеринарна асоціація острова говорить, що це є перебільшенням. Адже в країні мешкає менше 10-ти тисяч котів.
За легендою, на острів котів уперше завезла римська імператриця для боротьби з отруйними змінями 1700 років тому. Але археологічні докази вказують на те, що одомашнення могло відбутися вже 9500 років тому.
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