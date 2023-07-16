Чому коти їдять домашні рослини та як цьому зарадити

Домашні тварини обожнюють гризти рослини та свіжі букети, а от відучити кота їсти кімнатні квіти – нелегке завдання.

Перш ніж ставити вазон чи букет на обідній стіл або дарувати власнику кота зрізані квіти – дізнайтеся, які рослини отруйні для котів.

Потрібно знати, як захистити вазони від кота та водночас вберегти пухнастих друзів від небажаних наслідків отруєння.

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УП.Життя поспілкувалась з біологинею Іриною Єжель та ветеринарною анестезіологинею-реаніматологинею Вікторією Фільштінською-Лялько, аби зрозуміти, чому кіт гризе квіти та як відучити кішку лізти в вазон.

Чому коти їдять рослини?

Причин, чому кішка їсть квіти, багато: на першому місці – привабливі смакові властивості. Коту може подобатись смак квітів або ж рух рослин.

Іноді домашнім улюбленцям сумно, тоді кімнатний вазон стає іграшкою чи об’єктом полювання.

Дуже рідко вживання частин рослини може вказувати на те, що чотирилапі хочуть привернути увагу господарів або мають нестачу певних вітамінів.

Причин, чому кішка їсть квіти, багато: на першому місці – привабливі смакові властивості. Фото: NewAfrica/depositphotos

"Не раджу самостійно відновлювати дефіцити поживних речовин у домашніх улюбленців. Цим займаються ветеринарні дієтологи за аналізом раціону тварини.

Наприклад, тварина харчується збалансованим сухим кормом, який порадив дієтолог – туди не потрібно нічого додавати. Іноді лікар визначає, яких речовин недостатньо та, в залежності від дефіциту, призначає певні вітаміни", – розповідає ветеринарка.

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Які рослини приваблюють котів?

Котам найбільше подобається валеріана та котяча м’ята, а собакам - трава. На жаль, до кінця невідомо, чому кіт їсть вазони, та яка рослина стає особливо привабливою для нього.

"Якщо подрібнені сушені листки котячої м’яти насипати на дряпанку для кігтів, котів це привабить і вони будуть точити кігті тільки об неї, отже – менше шкодити", – радить біологиня Ірина Єжель.

Котам найбільше подобається валеріана та котяча м’ята. Фото: BiancaGrueneberg/depositphotos

Тварин приваблюють не лише корисні для них рослини, а й шкідливі та отруйні.

Отруєння може виникнути внаслідок вживання частин рослини чи споживання води з вази.

"Зрізані стебла випускають у воду свої соки з провідних тканин. З часом ваза стає наповненою не лише водою, а й біологічно активними речовинами рослини.

Перекинувши букет, у домашнього улюбленця може виникнути спокуса спробувати вміст вази на смак. Тому краще не ризикувати чотирилапими та запобігати їхньому доступу до букетів чи кімнатних рослин. Особливо, отруйних", – попереджує біологиня.

При потраплянні отрути в організм, домашній улюбленець може навіть загинути. Причому настає це достатньо швидко.

"Блювота, судоми, різний розмір зіниць, втрата свідомості, дезорієнтація – можливі симптоми отруєння, на які варто звернути увагу", – застерігає ветеринарка.

Якщо було виявлено симптоми отруєння – кота потрібно негайно везти до ветеринарної клініки, де команда спеціалістів зможе надати необхідну невідкладну допомогу.

Перерахуйте лікарю те, що в вашому домі могло бути небезпечним для улюбленців: побутова хімія, ліки, рослини. Не забудьте вказати, коли саме помітили симптоми та з чого вони почались.

Якщо було виявлено симптоми отруєння – кота потрібно негайно везти до ветеринарної клініки, де команда спеціалістів зможе надати необхідну невідкладну допомогу. Фото: NewAfrica/depositphotos

Наводимо перелік найпоширеніших зрізаних квітів у букетах, які є безпечними для чотирилапих улюбленців:

аліссум;

альстрометрія;

айстра;

гербера;

ромашка;

камелія;

целозія;

троянда;

цинія;

соняшник;

чорнобривці;

фрезія;

петунія;

лізіантус;

календула.

Перелік квітів у букетах, які є безпечними для чотирилапих улюбленців. Фото: AndrewLozovyi/depositphotos

Список кімнатних рослин, які можуть бути вдома у власників котів:

орхідея;

фіалка;

китайське грошове дерево;

солейролія;

ечеверія;

хлорофітум;

глоксинія;

кімнатне бананове дерево;

діонея;

арека;

нефролепіс;

галатея;

гавортія;

фітонія;

бромелія;

Як відучити кота їсти кімнатні рослини?

Букети та вазони вдома краще розташовувати якомога далі від домашніх тварин. Це допоможе захистити квіти від кота, аби у нього не було змоги їх скинути та розбити горщик.

"Якщо в хаті є рослини та тварини люблять ними перекусити, варто огородити рослину від тварини, якщо та несе небезпеку.

Маленькі огорожі, зубочистки, високе розташування рослин може врятувати життя", – наголошує ветеринарка.

Спробуйте знайти недоступне для кота місце в будинку. Наприклад, високу полицю без додаткового простору, на якому він міг би стояти. Власник знає свого улюбленця найкраще і можете оцінити, що є "поза зоною досяжності" для чотирилапого.

Спробуйте поставити квіти в недоступному для кота місці в будинку. Фото: gkondratenko/depositphotos

Таких рослин, як, наприклад, лілія чи герань, в домі не повинно бути взагалі. Адже вони виділяють леткі речовини, які сприяють відчутному вираженому запаху рослин і виснаженню нервової системи.

Деякі господарі обклеюють вазу липкою стрічкою або розпилюють поблизу спеціальні засоби, щоб тримати своїх котів на відстані. Хоча це і працює, певні рослини настільки подобаються пухнастим друзям, що ті все одно готові зазирнути у вазу.

"Якщо ж у домашнього улюбленця все-таки проявляється схильність до того, щоб куштувати домашні рослини, то можна придбати спеціальну травичку, яку продають у зоомагазинах.

Ця травичка відвадить кота від вазонів та своїм гарним виглядом прикрасить оселю", – ділиться Ірина Єжель.

Грядка з м'якою скошеною травою змусить вашого кота забути про те, що він колись витріщався на троянди.

Спеціальна травичка відвадить кота від вазонів та своїм гарним виглядом прикрасить оселю. Фото: perova-ev/depositphotos

Для котів, які відмовляються від спеціальної травички можна запропонувати безпечні їстівні продукти: котячу м'яту чи фіалки.

Обов’язково запам’ятайте, які рослини токсичні, а які безпечні для тварин та не наражайте власних котів на небезпеку.