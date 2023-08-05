У Києві відкрили кримінальну справу через отруєння кошенят

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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5 серпня 2023

Невідомі у Солом’янському районі Києва розкидали отруту для безпритульних котів.

За фактом жорстокого поводження з тваринами розпочали кримінальне провадження, повідомили у Національній поліції Києва.

Одне кошеня загинуло, повідомили у коментарі для "УП.Життя".

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Життя ще одної тварини намагаються врятувати ветеринари.

 Фото: AlexGukBO/Depositphotos

До поліції звернулись представники Київського товариства захисту тварин. Вони повідомили, що на вулиці Івана Пулюя розкидана отрута.

Слідчі прибули на місце злочину та задокументували факт злочину. 

Санкція статті кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.

Правоохоронці встановлюють осіб, які розкидали отруту.

Нагадаємо, у 2021 році догхантера, який отруїв собак з притулку, притягли до відповідальності. Йому загрожувало до 8 років позбавлення воді. Як допомогти домашній тварині, яка отруїлась, ми писали тут.

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