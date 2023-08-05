У США схвалили перші пігулки від післяпологової депресії

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило таблетки, які мають допомогти матерям подолати післяпологову депресію.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ліки, які матерям варто приймати щодня протягом 2-х тижнів, мають надійти у продаж до кінця року.

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Їх виробниками є Sage Therapeutics і її партнер Biogen. Пігулки вийдуть під торговою маркою Zurzuvae.

Приймати їх потрібно один раз на добу. Це допоможе полегшити симптоми протягом декількох днів замість тижнів або місяців із старими антидепресантами.

Водночас лікарі зазначають, що це буде найручнішим варіантом для мам.

"Це буде життєво важливий інструмент для швидкого покращення функціонування пацієнтів", — сказала доктор Крістіна Делігіаннідіс, директор відділу жіночого поведінкового здоров’я в лікарні Zucker Hillside у Нью-Йорку.

Наразі препарат має перевірити Адміністрація з контролю за наркотиками (DEA). Аналітики припускають, що його класифікують як контрольовану речовину з відносно низьким потенціалом для зловживання.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), післяпологова депресія вражає кожну 8 маму після народження в США, але деякі дослідники кажуть: справжній показник може бути вищим.

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За даними CDC, це призводить до передозування наркотиками та самгобуств. Саме це спричиняє майже кожну четверту смерть після вагітності.

Але новий препарат це змінить. Він стимулюватиме рецептор мозку, який уповільнює роботу та допоможе контролювати допомогу та стрес. Вважається, що пігулки діють на жінок з післяпологовою депресією, які відчувають безсоння.

Підтвердження ефекту препарату знайшли у дослідах на жінках із симптомами депресії середнього і тяжкого ступеня. Вони іноді переставали приймати душ і чистити зуби. Також не знаходили сил змінити підгузки та залишали своїх дітей плакати протягом тривалого часу.

Zurzuvae зменшив симптоми післяпологової депресії майже на 55% після двох тижнів лікування, порівняно з 40% зниженням у пацієнтів, які отримували плацебо. Найпоширенішими побічними ефектами були сонливість, запаморочення та седація.

Це не перший препарат, який має на меті допомогти матерям після пологів. У 2019 році виходив схожий, але його потірбно було вводити внутрішньовенно. Також жінки зазвичай зверталися до антидепресантів.

За оцінками BMO Capital Markets, у 2030 році майже 24 000 американських жінок могли б лікуватися препаратом Zurzuvae, що призвело б до 567 мільйонів доларів продажів.

Нагадаємо, раніше у США остаточно схвалили препарат "Лекембі" для лікування хвороби Альцгеймера.