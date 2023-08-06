На Одещині внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинула дитина

У селі Фонтанка-2 Одеського району внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинула дитина.
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби із надзвичайних ситуацій.
Внаслідок нещасного випадку загинув 10-річний хлопчик. Його з-під завалів дістали рідні, які почули гуркіт. Але дитина вже була без ознак життя.
На місце події відправили 16 рятувальників.
|Фото: ДСНС України
Після інциденту в ДСНС ще раз нагадали батькам про нагляд за дітьми під час відпочинку.
"Вкотре наголошуємо батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця! Неуважність до цього питання може призвести до трагедії! – наголосили у відомстві".
Раніше ми розповідали, що у одеських катакомбах загубилися двоє підлітків – 13-ти і 15-ти років.
Читайте також: 30 людей загинуло за тиждень у водоймах. У ДСНС нагадали про правила відпочинку