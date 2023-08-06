На Одещині внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинула дитина

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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6 серпня 2023

У селі Фонтанка-2 Одеського району внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинула дитина.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби із надзвичайних ситуацій.

Внаслідок нещасного випадку загинув 10-річний хлопчик. Його з-під завалів дістали рідні, які почули гуркіт. Але дитина вже була без ознак життя.

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На місце події відправили 16 рятувальників. 

 Фото: ДСНС України

Після інциденту в ДСНС ще раз нагадали батькам про нагляд за дітьми під час відпочинку.  

"Вкотре наголошуємо батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця! Неуважність до цього питання може призвести  до трагедії! – наголосили у відомстві".

Раніше ми розповідали, що у одеських катакомбах загубилися двоє підлітків – 13-ти і 15-ти років. 

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