На Тернопільщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через хворих батьків

На Тернопільщині суд виніс вирок чоловікові, який відмовився від мобілізації через хворих батьків.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду Тернопільської області.

29 травня 2023 року військовозобов’язаний чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

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У той же день у 14.00 він отримав повістку для проходження військової служби по мобілізації. Військовозобов’язаний мусив прибути до навчального центру о 17.00.

Фото: ergPoznanskiy Depositphotos

Однак чоловік у вказаний час не прийшов. Він сказав, що доглядає за хворими батьками, а інших людей, які можуть це робити, немає.

Чоловіка звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, а саме, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Свою провину обвинувачений визнав.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку в 1 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у яких випадках можна відмовитись від повістки на військову службу.

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