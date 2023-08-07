"Кидали паперовий м’яч об стіну": учениця Миколаївського ліцею розповіла, як вчилася онлайн

13-річна Дар’я Слюсаренко – учениця 8-го класу Миколаївського ліцею №55. 7 клас дівчина закінчила з кількома "дев’ятками" в табелі, втім каже, що "це не критично".

Востаннє на навчанні в школі Дар’я була 23 лютого 2022 року.

Завдяки читачам "УП" в Дар’ї є можливість повернутися до школи.

Реклама:

"Під час COVID-19, якщо хтось хворів, весь клас відправляли на карантин на 2-3 тижні. Був момент, коли захворіла половина школи й ми всі навчалися онлайн. У лютому ми вийшли й 23 дні ходили до школи", – розповіла дівчина в коментарі "УП. Життя".

Дар'я Слюсаренко. Усі фото дівчини

Після 24 лютого навчання в школі відновили у форматі онлайн на початку квітня.

Даша розповідає, що вдень було по 6-7 уроків. Онлайн-урок тривав 25 хвилин, далі вчитель вмикав презентацію, під час якої учні писали конспекти.

"Були важкі теми, наприклад лінійні рівняння з алгебри. 25 хвилин вчителя не вистачало, а якщо в тебе є питання, то ти повинна або його перебити або сама знайти відповідь, або писати/дзвонити вчителю після уроків", – мовить дівчина.

Під час занять з фізичної культури учні виконували вправи по відеозв’язку. Зокрема так складали нормативи з відтискань та присідань.

"Ми робили паперові м’ячі й кидали їх об стінку вдома перед камерою, щоб знати, як, наприклад, кидати м’яч у волейболі", – каже Дар’я.

Реклама:

У 8 класі дівчина мріє повернутися до школи. Ліцей, в якому вчиться Дар’я, не має бомбосховища, тому перебувати в закладі небезпечно.

"Навіть якщо я виїжджаю за місто, де повітряні тривоги рідше ніж в Миколаєві, то вчитель, який в місті, коли починається тривога зупиняє урок.

Хочу до школи тому, що я скучила за атмосферою, мені цього не вистачає. Я можу навчатися вдома, але мені складно. Для мене дім – це місце для відпочинку, а не для навчання", – підводить дівчина.

" Для мене дім для відпочинку, а не для навчання", – каже Дар’я

У Миколаївському ліцеї є бомбосховище, яке "УП" спільно з міжнародним благодійним фондом savED прагне облаштувати до початку нового навчального року.

Ми закликаємо читачів долучитися до збору 4 мільйонів гривень, необхідних для облаштування безпечного бомбосховища для дітей згідно з вимогами ДСНС. Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX Номер картки банки: 5375 4112 0721 7238 Додаткові посилання на збір: https://pay.fondy.eu/s/6HgD Paypal фонду savED: sol.savedschools@gmail.com Крім того, представники бізнесу, які мають можливість і хочуть допомогти облаштувати укриття необхідними меблями та технічними засобами для дітей, можуть звертатися безпосередньо до директорки savED Олени Северенчук: o.severenchuk@saved.foundation

Раніше ми повідомляли про 8-класницю Миколаївського ліцею, яка розповіла про складнощі вивчення математики, зокрема теми ділення раціональних дробів під час онлайн навчання.