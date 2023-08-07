"Кидали паперовий м’яч об стіну": учениця Миколаївського ліцею розповіла, як вчилася онлайн

13-річна Дар’я Слюсаренко – учениця 8-го класу Миколаївського ліцею №55. 7 клас дівчина закінчила з кількома "дев’ятками" в табелі, втім каже, що "це не критично".
Востаннє на навчанні в школі Дар’я була 23 лютого 2022 року.
Завдяки читачам "УП" в Дар’ї є можливість повернутися до школи.
"Під час COVID-19, якщо хтось хворів, весь клас відправляли на карантин на 2-3 тижні. Був момент, коли захворіла половина школи й ми всі навчалися онлайн. У лютому ми вийшли й 23 дні ходили до школи", – розповіла дівчина в коментарі "УП. Життя".
|Дар'я Слюсаренко. Усі фото дівчини
Після 24 лютого навчання в школі відновили у форматі онлайн на початку квітня.
Даша розповідає, що вдень було по 6-7 уроків. Онлайн-урок тривав 25 хвилин, далі вчитель вмикав презентацію, під час якої учні писали конспекти.
"Були важкі теми, наприклад лінійні рівняння з алгебри. 25 хвилин вчителя не вистачало, а якщо в тебе є питання, то ти повинна або його перебити або сама знайти відповідь, або писати/дзвонити вчителю після уроків", – мовить дівчина.
Під час занять з фізичної культури учні виконували вправи по відеозв’язку. Зокрема так складали нормативи з відтискань та присідань.
"Ми робили паперові м’ячі й кидали їх об стінку вдома перед камерою, щоб знати, як, наприклад, кидати м’яч у волейболі", – каже Дар’я.
У 8 класі дівчина мріє повернутися до школи. Ліцей, в якому вчиться Дар’я, не має бомбосховища, тому перебувати в закладі небезпечно.
"Навіть якщо я виїжджаю за місто, де повітряні тривоги рідше ніж в Миколаєві, то вчитель, який в місті, коли починається тривога зупиняє урок.
Хочу до школи тому, що я скучила за атмосферою, мені цього не вистачає. Я можу навчатися вдома, але мені складно. Для мене дім – це місце для відпочинку, а не для навчання", – підводить дівчина.
|"Для мене дім для відпочинку, а не для навчання", – каже Дар’я
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У Миколаївському ліцеї є бомбосховище, яке "УП" спільно з міжнародним благодійним фондом savED прагне облаштувати до початку нового навчального року.
Ми закликаємо читачів долучитися до збору 4 мільйонів гривень, необхідних для облаштування безпечного бомбосховища для дітей згідно з вимогами ДСНС.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX
Номер картки банки:
5375 4112 0721 7238
Додаткові посилання на збір:
Paypal фонду savED:
sol.savedschools@gmail.com
Крім того, представники бізнесу, які мають можливість і хочуть допомогти облаштувати укриття необхідними меблями та технічними засобами для дітей, можуть звертатися безпосередньо до директорки savED Олени Северенчук: o.severenchuk@saved.foundation
Раніше ми повідомляли про 8-класницю Миколаївського ліцею, яка розповіла про складнощі вивчення математики, зокрема теми ділення раціональних дробів під час онлайн навчання.
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