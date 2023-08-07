За вихідні на водоймах України загинуло 28 людей, зокрема діти – рятувальники

Протягом вихідних 5-6 серпня на водоймах в Україні загинуло 28 людей.

Серед загиблих є діти, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Від початку 2023 року на водоймах загинуло 675 людей, серед яких 67 дітей.

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Протягом останніх вихідних вода забрала життя 28 людей. З них – 4 дітей.

"У спеку всі вирішили відпочити біля водойм. Але цифри говорять самі за себе: ігнорування правил безпеки", – зазначають в ДСНС.

Там додали, що часто для купання люди обирають зовсім непристосовані та незнайомі водойми, озера, штучні ставки.

Серед найчастіших причин трагедій в ДСНС назвали: купання у стані алкогольного сп’яніння та самовільне перебування дітей на воді.

Раніше ми розповідали, як надати першу медичну допомогу людині, яка тривалий час перебувала в холодній воді.

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