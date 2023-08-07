Уперше в історії в космос полетять мати з донькою

18-річна студентка Абердинського університету Анастейша Майерс разом з мамою Кейшою Шахафф виграли місця для польоту в космос.
Жінки стануть першими матір'ю і донькою, які відправляться в космос, повідомили в ABC.
Жінки виграли два місця на другому космічному комерційному рейсі Virgin Galactic дослідницької компанії Річарда Бренсона. Вартість одного місця становить 683 тисячі доларів.
Метою конкурсу було "відправити в космос більше різних людей".
|Анастейша Майерс з мамою Кейшою Шахафф. Фото: Virgin Galactic
Зазначається, коли Кейша дізналася про виграш, не вагаючись, обрала супутницею свою доньку Анастейшу.
Нині 18-річна студентка навчається на астробіолога в Шотландії. Дівчина стане другою наймолодшою космонавткою, яка полетить в космос.
"Я хочу бути астробіологом, хоч часом це здається неможливим. Думаю, що є так багато людей, які хочуть побачити космос. Я пишаюся тим, що беру участь у цій місії", – розповіла Анастейша.
|Анастейша Майерс. Фото: Virgin Galactic/X
Жінки стануть першими жителями Карибського басейну, які відправляться в космос.
Відомо, що разом із жінками побачити космос зможе колишній олімпійський каноїст та Джон Гудвін – друга у світі людина, яка полетить в космос із хворобою Паркінсона.
Космічна місія розпочнеться 10 серпня у Нью-Мексико.
Нагадаємо, вперше за 50 років на Місяць відправиться пілотована місія й серед астронавтів буде жінка – 44-річна Крістін Хаммок Кох.
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