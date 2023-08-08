В Італії загинув 75-річний чоловік, на якого впали тисячі головок сиру

В Італії 75-річного чоловіка на смерть притиснули тисячі головок сиру, коли у сироварні обвалилася полиця.

Підприємця Джакомо К'яппаріні знайшли мертвим у його сироварні 6 серпня, повідомляє La Repubblica Milano та BBC.

На складі, розташованому в Романо-ді-Ломбардія на схід від Мілана, зберігалося понад 25 тисяч головок твердого сиру "Грана Падано", який нагадує пармезан і є популярним в Італії.

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Чоловік зайшов на склад, щоб запустити механізм, який перевертає сири. Аж раптом падіння одного стелажа спричинило ефект доміно – з висоти близько 10 метрів впали тисячі головок, кожна з яких важить по 40 кг.

Причину обвалу рятувальники ще не з'ясували: можливо, була несправність у механізмі, який переміщував ці сири.

Фото ілюстративне: FreeProd /Depositphotos

У розмові з італійськими ЗМІ сусід пана К'яппаріні описав його як дуже доброзичливого і щедрого чоловіка.

Гендиректор консорціуму, який об’єднував підприємців-сироварів, додав, що компанія втратили відданого, працьовитого і винахідливого підприємця.

"Бідоласі Джакомо дуже не пощастило. Я не пам'ятаю подібних випадків, навіть коли стався землетрус", – сказав Стефано Берні, генеральний директор Consorzio tutela Grana Padano.

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У Джакомо К'яппаріні залишилась дружина, двоє дітей та онуки.

Нагадаємо, нещодавно в Італії випав град рекордного для Європи розміру.

Раніше Верховний суд Італії дозволив онукам не провідувати бабусь та дідусів.