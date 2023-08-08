Журналіст із Люксембургу доїхав до Вінниці на велосипеді, щоб допомогти Україні

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 серпня 2023

Журналіст із Люксембургу Мішель Мертен проїхав понад дві тисячі кілометрів на велосипеді, щоб зібрати гроші для українських волонтерів та ЗСУ.

Активіст організував благодійний велотур від початку липня, і вже доїхав до Вінниці, повідомляє Вінницька міськрада.

Крім збору коштів, чоловік допомагає розвивати харківський проєкт, який займається пакуванням сухпайків, і підтримує реабілітаційний центр для дітей в Карпатах. 

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Про свій велотур Мішель пише у власному блозі. Чоловік розповів, що цього літа планував велотур до Стамбула. Але у грудні минулого року йому запропонували супроводжувати громадську організацію "LUkraine asbl" в автоколоні з Люксембургу в Україну. 

"Коли я стояв на оглядовому майданчику в Києві незабаром після Різдва і дивився вниз на Дніпро, я зрозумів, незважаючи на повітряну тривогу: сюди треба повернутися влітку 2023 року. Тому я взяв відпустку і 1 липня вирушаю у благодійний велотур з Люксембургу до Києва. Це знак солідарності з прекрасною країною, яка потребує допомоги", – писав Мішель.

 Фото: Вінницька міськрада

6 червня журналіст доїхав до Вінниці, де його зустріли велосипедисти з міської та обласної спортивних шкіл, кажуть у міськраді.

Маршрут до Вінниці пролягав через Люксембург, Шенген, Нюрнберг, Пльзень, Прагу, Освенцим, Краків, Львів, Івано-Франківськ, Бар.

У своєму наплічнику чоловік возить різні прапори – Німеччини, Люксембургу, Польщі, Чехії та інших країн. А український – пов'язав собі на плечі.

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"Україна – чудова країна, і тут живуть чудові люди. На мою думку, Люксембург має тісні і довгі відносини з Україною, в нас схожа історія. 10 травня 1944 року Люксембург був окупований нацистами. Тому для нас 10 травня має таке ж значення, як для українців 24 лютого. Люксембург став однією з країн, які одразу почали допомагати Україні з амуніцією", – розповів Мішель Мертен.

Організація LUkraine asbl, якій донатить Мішель, допомагає українським біженцям з житлом та вивченням мови, передає гуманітарну допомогу, автівки для рятувальників, турнікети для медиків та інші необхідні речі, а також інформує про війну в Україні.

Нагадаємо, раніше 32-річний доброволець та ветеран "азовського" підрозділу Петро Скрипка організував піший марафон від Києва до Львова, аби зібрати кошти для поранених військових. 

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