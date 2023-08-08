Журналіст із Люксембургу доїхав до Вінниці на велосипеді, щоб допомогти Україні

Журналіст із Люксембургу Мішель Мертен проїхав понад дві тисячі кілометрів на велосипеді, щоб зібрати гроші для українських волонтерів та ЗСУ.
Активіст організував благодійний велотур від початку липня, і вже доїхав до Вінниці, повідомляє Вінницька міськрада.
Крім збору коштів, чоловік допомагає розвивати харківський проєкт, який займається пакуванням сухпайків, і підтримує реабілітаційний центр для дітей в Карпатах.
Про свій велотур Мішель пише у власному блозі. Чоловік розповів, що цього літа планував велотур до Стамбула. Але у грудні минулого року йому запропонували супроводжувати громадську організацію "LUkraine asbl" в автоколоні з Люксембургу в Україну.
"Коли я стояв на оглядовому майданчику в Києві незабаром після Різдва і дивився вниз на Дніпро, я зрозумів, незважаючи на повітряну тривогу: сюди треба повернутися влітку 2023 року. Тому я взяв відпустку і 1 липня вирушаю у благодійний велотур з Люксембургу до Києва. Це знак солідарності з прекрасною країною, яка потребує допомоги", – писав Мішель.
|Фото: Вінницька міськрада
6 червня журналіст доїхав до Вінниці, де його зустріли велосипедисти з міської та обласної спортивних шкіл, кажуть у міськраді.
Маршрут до Вінниці пролягав через Люксембург, Шенген, Нюрнберг, Пльзень, Прагу, Освенцим, Краків, Львів, Івано-Франківськ, Бар.
У своєму наплічнику чоловік возить різні прапори – Німеччини, Люксембургу, Польщі, Чехії та інших країн. А український – пов'язав собі на плечі.
"Україна – чудова країна, і тут живуть чудові люди. На мою думку, Люксембург має тісні і довгі відносини з Україною, в нас схожа історія. 10 травня 1944 року Люксембург був окупований нацистами. Тому для нас 10 травня має таке ж значення, як для українців 24 лютого. Люксембург став однією з країн, які одразу почали допомагати Україні з амуніцією", – розповів Мішель Мертен.
Організація LUkraine asbl, якій донатить Мішель, допомагає українським біженцям з житлом та вивченням мови, передає гуманітарну допомогу, автівки для рятувальників, турнікети для медиків та інші необхідні речі, а також інформує про війну в Україні.
Нагадаємо, раніше 32-річний доброволець та ветеран "азовського" підрозділу Петро Скрипка організував піший марафон від Києва до Львова, аби зібрати кошти для поранених військових.
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