У селах Дрогобицького району помітили червонокнижного бурого ведмедя

У Дрогобицькому районі Львівської області місцеві жителі помітили бурого ведмедя, який занесений до Червоної книги України.
Тварину бачили у селах Гаї, Лази, Доброгостів, Стебницька дача, Лікарський берег, кварталах 65 і 77, повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація.
Чотирилапий залишив сліди на ґрунті, а також був помічений у лісопосадці.
|Фото ілюстративне. Бурі ведмеді. Ashley Morgan, WWF
"На Дрогобиччині помітили ведмедя бурого! Сьогодні зранку його бачили у лісопосадці.
У разі виявлення тварини, просимо негайно повідомити лісничому. Контакти: 096 970 18 30 (Василь Дмитришин)", – закликає місцева влада.
|Фото: Дрогобицька РВА
Ведмідь бурий – вид хижих ссавців родини ведмедевих. Цей звір є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України.
У 2003 році ведмедя бурого занесли до Червоної книги України. Нещодавно бурого ведмедя помітили на Вінниччині, коли він гуляв полями.
|Червонокнижного ведмедя побачили на Дрогобиччині зранку 8 серпня
У Карпатах звір прокинувся ще взимку, коли його розбудило аномальне потепління. А минулого року бурий ведмідь двічі потрапив у фотопастки Чорнобильської зони.
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