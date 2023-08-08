У селах Дрогобицького району помітили червонокнижного бурого ведмедя

У Дрогобицькому районі Львівської області місцеві жителі помітили бурого ведмедя, який занесений до Червоної книги України.

Тварину бачили у селах Гаї, Лази, Доброгостів, Стебницька дача, Лікарський берег, кварталах 65 і 77, повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація.

Чотирилапий залишив сліди на ґрунті, а також був помічений у лісопосадці.

Реклама:

Фото ілюстративне. Бурі ведмеді. Ashley Morgan, WWF

"На Дрогобиччині помітили ведмедя бурого! Сьогодні зранку його бачили у лісопосадці.

У разі виявлення тварини, просимо негайно повідомити лісничому. Контакти: 096 970 18 30 (Василь Дмитришин)", – закликає місцева влада.

Ведмідь бурий – вид хижих ссавців родини ведмедевих. Цей звір є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України.

У 2003 році ведмедя бурого занесли до Червоної книги України. Нещодавно бурого ведмедя помітили на Вінниччині, коли він гуляв полями.

Реклама:

Червонокнижного ведмедя побачили на Дрогобиччині зранку 8 серпня

У Карпатах звір прокинувся ще взимку, коли його розбудило аномальне потепління. А минулого року бурий ведмідь двічі потрапив у фотопастки Чорнобильської зони.