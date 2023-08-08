Марс продовжує обертатися швидше: вчені встановлюють причину

Щороку швидкість обертання Марса пришвидшується на незначну величину, однак в перспективі це матиме значний ефект.

Наразі науковці не знають, чому це відбувається, пише Science Alert з посиланням на дослідження астрономів з NASA у журналі Nature.

Дані для дослідження вчені отримали від посадкового модуля InSight. Він вийшов з експлуатації у грудні 2022 року, однак передав цінну інформацію.

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Кожне обертання Марса навколо Сонця прискорюється приблизно на 4 мілісекунди кута.

Це скорочує тривалість дня на Марсі лише на частку мілісекунди кожного марсіанського року.

На думку вчених, цей процес допоможе їм розгадати еволюцію червоної планети.

Раніше вчені висували гіпотезу, що прискорення обумовлене накопиченням матеріалу на полярних льодових шапках та внутрішньою динамікою.

Записи модуля InSight містять дані про склад рідкого ядра Марса та поточну геодинамічну активність.

На основі 900 марсіанських днів команда виявила крихітне прискорення. Вони присукають, що це пов’язано з перерозподілом маси Марса.

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На Землі відбувається зворотний процес – наша планета гальмується через Місяць, який перерозподіляє масу Землі, тягнучи за собою океани.

Оскільки на Марсі немає нічого подібного, науковці проведуть глибинний аналіз, щоб дізнатися причину.

Крім того, у Марса виявили великий радіус ядра – близько 1800 км, тобто він сягає майже половини планетарного (3400 км).

Щільність ярда червоної планети теж висока – приблизно 6,3 г/см3. Але ця маса не розподілена рівномірно, зазначають вчені на основі даних про сейсмічну активність на Марсі.

Нагадаємо, нещодавно науковцям вдалось зробити фото Марса в ультрафіолетовому світлі.

А на його поверхні марсохід знайшов камінь, схожий на пончик.