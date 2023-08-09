У Техасі жінку атакувала змія, яка впала з неба, а потім яструб

У Техасі на жінку напала змія, яка впала з неба, а потім яструб, який випадково впустив свою здобич.
64-річна американка Пеггі Джонс стала жертвою нападу двох тварин 25 липня, коли вони з чоловіком закінчували роботу на подвір'ї свого будинку.
Раптом з неба впала змія, яка щільно обвила праве передпліччя пані Джонс, повідомляє The New York Times.
"Я одразу ж закричала і почала розмахувати рукою, щоб скинути змію. Я кричала: "Змія! Ісусе, допоможи мені, будь ласка, Ісусе, допоможи мені!" – розповіла жінка журналістам.
Змія обвила її руку ще міцніше, шипіла і кидалася в обличчя, але потім підлетів яструб і вирвав з руки Пеггі свій обід.
Ймовірно, птах пролітав над подвір’ям і впустив свою жертву. Він також кусав і дряпав пазурями руку жінки.
Читайте також: На Хмельниччині дитину покусала мавпа, яка втекла із вольєра
|Фото: stevemc/Depositphotos
Жахливе випробування тривало 15-20 секунд, але у Пеггі на руці лишилися подряпини, синці та укуси. Рука була вся у крові, а окуляри потріскались.
Чоловік потерпілої Венделл Джонс допоміг жінці сісти в їхню вантажівку і відвіз до лікарні.
Чоловік сказав, що не бачив нападу, але той яструб досі літає неподалік.
У лікарні Пеггі Джонс перев'язали руку і дали антибіотики – медики кажуть, що рани здебільшого спричинені не укусом, а кігтями яструба.
Нагадаємо, раніше герпетолог пояснив УП. Життя, які змії водяться в Україні та чи варто їх боятися.
Читайте також: У Нью-Йорку акула покусала жінку. ЗМІ пишуть, що це українка