У Техасі жінку атакувала змія, яка впала з неба, а потім яструб

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 серпня 2023

У Техасі на жінку напала змія, яка впала з неба, а потім яструб, який випадково впустив свою здобич.

64-річна американка Пеггі Джонс стала жертвою нападу двох тварин 25 липня, коли вони з чоловіком закінчували роботу на подвір'ї свого будинку.

Раптом з неба впала змія, яка щільно обвила праве передпліччя пані Джонс, повідомляє The New York Times.

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"Я одразу ж закричала і почала розмахувати рукою, щоб скинути змію. Я кричала: "Змія! Ісусе, допоможи мені, будь ласка, Ісусе, допоможи мені!" – розповіла жінка журналістам.

Змія обвила її руку ще міцніше, шипіла і кидалася в обличчя, але потім підлетів яструб і вирвав з руки Пеггі свій обід.

Ймовірно, птах пролітав над подвір’ям і впустив свою жертву. Він також кусав і дряпав пазурями руку жінки.

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 Фото: stevemc/Depositphotos

Жахливе випробування тривало 15-20 секунд, але у Пеггі на руці лишилися подряпини, синці та укуси. Рука була вся у крові, а окуляри потріскались.

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Чоловік потерпілої Венделл Джонс допоміг жінці сісти в їхню вантажівку і відвіз до лікарні. 

Чоловік сказав, що не бачив нападу, але той яструб досі літає неподалік.

У лікарні Пеггі Джонс перев'язали руку і дали антибіотики – медики кажуть, що рани здебільшого спричинені не укусом, а кігтями яструба. 

Нагадаємо, раніше герпетолог пояснив УП. Життя, які змії водяться в Україні та чи варто їх боятися.

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