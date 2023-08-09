В МЗС підтвердили, що жінка, яку в Нью-Йорку покусала акула – українка

ОНОВЛЕНО 10.08 о 13:10

У Нью-Йорку вперше за багато років акула покусала людину.

Жінка перебуває у важкому, але стабільному стані, повідомляє The New York Times.

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За інформацією ЗМІ, жертвою нападу стала 65-річна Тетяна Колтунюк.

Цю інформацію підтвердив ВВС Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

"Українське громадянство постраждалої підтверджено. Консули звернулися до лікарні, щоби отримати інформацію про її стан зараз, також встановлюють зв'язок із рідними українки", – повідомив Ніколенко.

Акула вкусила жінку в ліву ногу, коли вона плавала біля пляжу Роквей-Біч на 59-й вулиці. Потерпіла плавала одна, аж раптом рятувальники почули її крики про допомогу.

Це перший випадок нападу акули на людину в цій місцевості за останні десятиліття.

Фото: Whitepointer /Depositphotos

Рятувальники витягли потерпілу з води й надали першу допомогу, а потім доставили її в лікарню Ямайки в критичному стані.

8 серпня її стан оцінювався як "важкий, але стабільний", повідомили в поліції.

Це був найсерйозніший напад акули у водах Нью-Йорка принаймні з 1950-х років, сказав Гевін Нейлор з Університету штату Флорида у коментарі АР.

Судячи зі сліду від укусу, це найімовірніше була молода біла акула, але могла бути й тупорила або пісочна акула.

Нагадаємо, раніше у Києві створили петицію про пам'ятник-фонтан акулі, яка покусала росіянина в Єгипті.