"Знання та культура – це стовпи, на яких тримається фронт": звернення Залужного до 1 вересня

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний з нагоди свята 1 вересня звернув увагу на важливість школи для майбутнього розвитку країни.
Про це він написав у своєму Facebook.
У новому навчальному році, так само як і в попередньому, вчителі та учні змушені підлаштовуватися до реалій повномасштабної війни, зазначив Залужний.
"Головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі – будуть навчати. Бо знання та культура – це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", – написав Головнокомандувач.
Він опублікував відео з військовими, які звертаються до школярів.
"Ми воюємо за існування нашої нації. А от будувати державу, перетворювати існування на процвітання, помилки на правильні висновки – належить тобі, юний друже", – йдеться у відео.
Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила формування заробітної плати педагогів.
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