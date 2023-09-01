"Знання та культура – це стовпи, на яких тримається фронт": звернення Залужного до 1 вересня

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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1 вересня 2023

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний з нагоди свята 1 вересня звернув увагу на важливість школи для майбутнього розвитку країни.

Про це він написав у своєму Facebook. 

У новому навчальному році, так само як і в попередньому, вчителі та учні змушені підлаштовуватися до реалій повномасштабної війни, зазначив Залужний. 

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"Головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі – будуть навчати. Бо знання та культура – це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", – написав Головнокомандувач. 

Він опублікував відео з військовими, які звертаються до школярів.  

"Ми воюємо за існування нашої нації. А от будувати державу, перетворювати існування на процвітання, помилки на правильні висновки – належить тобі, юний друже", – йдеться у відео. 

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила формування заробітної плати педагогів.

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