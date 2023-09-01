Українським школам треба більше психологів – Лісовий

В українських школах необхідно збільшити кількість психологів. Утім, для такої реформи треба більше фахівців та додаткове фінансування.

Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий в інтерв’ю для "Суспільного".

За його словами, війна створила додатковий тиск на психологічний стан дітей і вчителів. Проте психологів для роботи у школах не вистачає.

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"Ми зараз дискутуємо з Міністерством фінансів щодо збільшення кількості ставок психологів. На сьогодні в школах є половина ставки – один психолог, який працює іноді на дві-три школи. Одна людина не встигає охопити всіх дітей, не кажучи про те, що вкрай необхідно працювати з педагогами й, часто, допомагати батькам", – повідомив Лісовий.

Оксен Лісовий. Фото з Facebook

Окрім кадрів, для цієї реформи необхідне додаткове фінансування.

"Мільярди. Коли ми говоримо про зміни якихось системних речей – чи про підручники, чи про укриття – це мільярди", – прокоментував міністр.

Оксен Лісовий зауважив, що в умовах війни важко запроваджувати реформи. Це пов’язано з великими витратами держбюджету на оборону країни.

"Інше питання, що при правильній постановці задачі, при правильному баченні її розв'язання, можемо залучати донорські кошти, хоча вони не завжди є достатніми", – сказав очільник МОН.

Нагадаємо, раніше ми писали про нестачу підручників для учнів НУШ.

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