У сільських регіонах знизився рівень знань на онлайн-навчанні – Лісовий

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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1 вересня 2023

У сільських регіонах знизився рівень знань школярів внаслідок  онлайн-навчання під час пандемії COVID-19 та повномасштабної війни. 

Про це свідчать результати дослідження Державної служби якості освіти, розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв’ю "Суспільному". 

За словами міністра, протягом років дистанційного навчання вибудована робота вчителів.

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Водночас є діти, яким для навчання в такому форматі не вистачає самоконтролю. 

Оксен Лісовий. Фото з Facebook

Не завжди дати раду з освітою вдома можуть батьки, тому у сільських регіонах рівень знань на онлайн-навчанні знизився, каже Лісовий.  

На його думку, головною причиною може бути брак мотивації у дітей. 

"Значно втратили через онлайн-навчання дівчата в сільській місцевості. Можу припустити, що саме перебування у соціумі значною мірою мотивує дівчат до навчання, можливо, більше, ніж хлопців. Але це поки що не вивірений аналіз", – додав Лісовий. 

Раніше Оксен Лісовий розповів, скільки школярів повернуться за парти з 1 вересня.

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