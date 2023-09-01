Уряд затвердив нову програму для школярів, які навчаються за кордоном

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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1 вересня 2023

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які наразі не в Україні.  

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 вересня, пише Інтерфакс-Україна.  

За його словами, затвердили освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів "українознавчого компонента": українську мову, літературу та історію України. 

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Програма передбачає навчання протягом 6-8 годин на тиждень.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Оцінки з математики або природничих наук будуть зараховані в школі, в якій діти наразі навчаються за кордоном, додав прем’єр-міністр.

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"Ми робимо все, щоб українські діти не втратили зв'язку з українським освітнім простором. Це одна з найважливіших передумов для повернення наших людей додому", – сказав Шмигаль. 

Раніше ми повідомляли, що Міністерство освіти і науки затвердило нову програму для школярів, які навчаються за кордоном.

Нагадаємо, на прифронтових територіях школи не працюватимуть офлайн навіть за наявності укриття.

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