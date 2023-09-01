В Україні понад 6,5 тисяч шкіл працюватимуть офлайн – Шмигаль

В Україні понад 6,5 тисяч шкіл повернуться до очного формату освіти, а близько 4 тисяч працюватимуть у змішаному форматі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від сьогодні відкриють свої двері 10,5 тисяч шкіл. Понад 6,5 тисяч будуть працювати у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі – у змішаному. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу в дистанційній формі. У школи підуть майже 4 мільйони учнів", – заявив він.

Реклама:

Прем'єр-міністр також нагадав, що у 2023 році уряд виділив 1,5 млрд гривень для облаштування укриттів у школах.

Станом на 1 вересня близько 84% шкіл в Україні мають укриття і бомбосховища. Однак, у прифронтових містах навчання офлайн навіть за умови укриттів наразі неможливе.

Раніше Міносвіти повідомляло, що цьогоріч до першого класу підуть 340 тисяч маленьких українців.