В Україні понад 6,5 тисяч шкіл працюватимуть офлайн – Шмигаль

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 вересня 2023

В Україні понад 6,5 тисяч шкіл повернуться до очного формату освіти, а близько 4 тисяч працюватимуть у змішаному форматі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від сьогодні відкриють свої двері 10,5 тисяч шкіл. Понад 6,5 тисяч будуть працювати у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі – у змішаному. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу в дистанційній формі. У школи підуть майже 4 мільйони учнів", – заявив він.

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Прем'єр-міністр також нагадав, що у 2023 році уряд виділив 1,5 млрд гривень для облаштування укриттів у школах. 

 Фото: luminastock/Depositphotos

Станом на 1 вересня близько 84% шкіл в Україні мають укриття і бомбосховища. Однак, у прифронтових містах навчання офлайн навіть за умови укриттів наразі неможливе.

Раніше Міносвіти повідомляло, що цьогоріч до першого класу підуть 340 тисяч маленьких українців.

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