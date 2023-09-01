"У моїй сім’ї не було медиків, все через телесеріал": історія військового лікаря "Ігорьовича"

У цивільному житті лікар на псевдо "Ігорьович" працював ендокринологом у херсонській лікарні. Після окупації міста чоловік виїхав звідти й невдовзі повернувся в Херсон у складі військового частини.

"Ігорьович" був першими медиком, який приїхав рятувати людей, коли війська РФ обстріляли цивільне населення під час ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, повідомляють в Нацгвардії.

На лінії фронту "Ігорьович" першим прибуває на місце обстрілу, де надає необхідну медичну та домедичну допомогу пораненим. Після цього бійців евакуйовують у лікарні.

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У цивільному житті чоловік жив у Херсоні, працював за фахом лікарем-ендокринологом.

Фото: Національна гвардія

Розповідає, що бажання пов’язати життя з медициною виникло після перегляду телесеріалу.

"В моїй сім’ї медиків не було, але свого часу на телебаченні вийшов серіал "Доктор Хаус", який розпалив в мені бажання стати лікарем" – розповів чоловік.

Початок повномасштабного вторгнення "Ігорьович" пам’ятає дуже добре. Розповідає, як в перші дні виписав усіх пацієнтів з лікарні, крім однієї дівчинки, яка була щойно з реанімації.

Разом з нею чоловік потрапив під перший обстріл лікарні, а далі – окупація.

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"1 березня я був свідком, як російські війська йшли по Херсону й стріляли у цивільні автівки", – каже "Ігорьович" та додає, що через постійні обстріли залишив відділення.

Фото: Національна гвардія

Колаборанти, які працювали на окупантів, кілька разів пропонували лікарю перейти на їхню сторону.

"Я зрозумів, що третій раз буде останнім, що тягнути немає куди. Зібрав речі та виїхав через Василівку на підконтрольну територію. На блок-постах росіяни роздягали, принижували, але вибратися таки пощастило", – пригадує гвардієць.

Після виїзду чоловік пішов у найближчий військкомат, де йому запропонували служити в Харкові. Він доєднався до лав військової частини 3058 Національної гвардії.

Нині чоловік продовжує працювати у рідному Херсоні, однак тепер у Збройних силах.

Раніше ми розповідали історію нацгвардійця з позивним "Пастор".