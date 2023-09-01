РФ запроваджує "основи військової підготовки" у школах українського Криму – омбудсмен

З 1 вересня до шкільної програми у тимчасово окупованому Криму росіяни додали курси військового вишколу.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що для учнів 5-9 класів додали факультатив – "основи військової підготовки", а для школярів старшої школи цей курс додали до програми ОБЖ (основ безпеки життєдіяльності).

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"Для цього 25 кримських вчителів вже пройшли курси стройової підготовки, тактичної медицини, їх вчили збирати-розбирати автомати, організовувати побут у польовому таборі, поводитись із засобами індивідуального захисту та радіологічного, хімічного та біологічного захисту", – заявив Дмитро Лубінець.

Фото: офіс омбудсмена

Нагадаємо: окупанти систематично змушують дітей на окупованих територіях співати гімн Росії та підіймати російський прапор.

Крім того, загарбники активно "перевиховують" підлітків з ТОТ України у військових таборах. Це підтверджують науковці з Єльського університету.