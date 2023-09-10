У Туреччині археологи виявили статую німфи віком 1800 років. ВІДЕО

Під час розкопок у турецькому місті Амасра археологи знайшли вишукану статую німфи з грецької міфології.
Про це повідомляє видання Heritage Daily.
Її виявили на глибині три метри. Висота знахідки – близько 1,5 метра. Статуя виготовлена з мармуру.
Вона зображає напівоголену жіночу фігуру, одягнену в плащ поверх нижньої частини. А сама жінка нібито спирається на урну, розміщену на постаменті.
Роботи здійснювали під керівництвом директора музею Амасри Зюбейду Куру. Статуя належить до 2-го століття нашої ери.
Дослідники припускають, що на статуї видно німфу з грецької міфології. Це жіноче божество вважалося уособленням природи.
За міфами німфи були довговічними. Іноді їм приписували безсмертя, як і богам. Деякі з них були смертними – гамадріади. Загалом існує кілька підгруп німф, які пов’язані з дубами, прісними водоймами, морями, гірськими районами тощо.
Часто ці створіння фігурують у класичних творах мистецтва, літератури та міфології. А римляни цінували їх божества, шановані водною стихією.
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