У житловому районі столиці Перу археологи знайшли 1000-річну мумію. ФОТО

Альона Павлюк
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7 вересня 2023

В одному з житлових районів столиці Перу археологи знайшли 1000-річну мумію. 

Останки виявили поряд із керамічними посудинами, текстилем та іншими предметами побуту в місці Уака Пукллана в центрі заможного району Ліми – Мірафлорес, повідомляє Reuters.

Мумію знайшли у сидячому положенні із зігнутими ногами. У неї збереглося волосся та майже ціла щелепа. 

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Як зазначила очільниця групи археологів Мірелла Ганоза, ймовірно, ця людина жила тисячу років тому. Це був початок культури ічма, яка розвинулася до прибуття інків на територію сучасної Перу. 

 Скріншот: Reuters

Це не перша археологічна знахідка у стародавньому церемоніальному центрі Уака Пукллана. Раніше тут вже знаходили мумії та підношення. 

"Я вважаю досить цікавим, що прямо в серці Мірафлорес, посеред міста, в оточенні сучасних будівель і споруд, досі збереглося важливе місце – церемоніальний центр Уака Пукллана", – сказала Мірелла Ганоза.

Як зазначається, у Лімі нараховується близько 400 уак – місць з археологічними руїнами. 

Нагадаємо, раніше у Перу вже знаходили мумію підлітка зі шматками шкіри та волосся.

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А нещодавно в Ізраїлі археологи знайшли 4 ідеально збережені римські мечі віком 1900 років.

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