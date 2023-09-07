У житловому районі столиці Перу археологи знайшли 1000-річну мумію. ФОТО

В одному з житлових районів столиці Перу археологи знайшли 1000-річну мумію.
Останки виявили поряд із керамічними посудинами, текстилем та іншими предметами побуту в місці Уака Пукллана в центрі заможного району Ліми – Мірафлорес, повідомляє Reuters.
Мумію знайшли у сидячому положенні із зігнутими ногами. У неї збереглося волосся та майже ціла щелепа.
Як зазначила очільниця групи археологів Мірелла Ганоза, ймовірно, ця людина жила тисячу років тому. Це був початок культури ічма, яка розвинулася до прибуття інків на територію сучасної Перу.
|Скріншот: Reuters
Це не перша археологічна знахідка у стародавньому церемоніальному центрі Уака Пукллана. Раніше тут вже знаходили мумії та підношення.
"Я вважаю досить цікавим, що прямо в серці Мірафлорес, посеред міста, в оточенні сучасних будівель і споруд, досі збереглося важливе місце – церемоніальний центр Уака Пукллана", – сказала Мірелла Ганоза.
Як зазначається, у Лімі нараховується близько 400 уак – місць з археологічними руїнами.
Нагадаємо, раніше у Перу вже знаходили мумію підлітка зі шматками шкіри та волосся.
А нещодавно в Ізраїлі археологи знайшли 4 ідеально збережені римські мечі віком 1900 років.
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