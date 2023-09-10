У Туреччині з однієї з найглибших печер у світі рятують дослідника, у якого сталася шлункова кровотеча

Рятувальні групи розпочали важкий процес визволення американського дослідника Марка Дікі, який захворів, перебуваючи на глибині тисяча метрів під входом у печеру в Туреччині.

Для підняття Марка Дікі на поверхню, можуть знадобитися кілька днів, повідомляє Associated Press.

Американця планують переправити з табору на висоті 1040 метрів до табору на висоті 700 метрів.

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Як ми повідомляли, у 40-річного досвідченого спелеолога 2 вересня 2023 року сталася шлункова кровотеча під час експедиції в печері Морка на півдні Туреччини в Таврських горах.

190 рятувальників, лікарів і спелеологи з 8 країн світу прибули до печери, щоб допомогти Дікі та витягти його. Досліднику почали надавати медичну допомогу у печері, зокрема йому перелили кров. Наразі з біля хворого чергую лікар і ще кілька людей. За їхніми даними, стан Дікі покращився і є стабільним.

Реджеп Сальчі, керівник пошуково-рятувального відділу Управління стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини, сказав, що порятунок залежатиме від стану Дікі:

"Якщо він почуватиметься добре, ми надамо йому допомогу, і він швидко вийде (з печери). Але якщо його стан погіршиться, доведеться виносити його на ношах".

Він сказав, що підняття Дікі на носилках може тривати до 10 днів.

Юсуф Огренечек з Федерації спелеологів Туреччини каже, що одним із найскладніших завдань печерних рятувальних операцій є розширення вузьких печерних проходів, щоб пронести ноші.

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До того ж пересуватися доведеться через багнюку та воду за низьких температур.

Федеріко Катанія, представник Національної альпійської та спелеологічної служби порятунку Італії, описав печеру як одну з найглибших у світі.

"Печера складається з багатьох вертикальних шахт, так багато надзвичайно вертикальних секцій з невеликою кількістю горизонтальних, де рятувальники встановлюють тимчасові табори", – сказав він.

Нагадаємо, з Антарктики до Австралії на криголамі евакуювали хворого учасника дослідницької експедиції.