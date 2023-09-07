Відкрилась кровотеча: у Туреччині рятують спелеолога, який опинився у підземній пастці 

У Туреччині триває операція з порятунку тяжкохворого американського спелеолога (дослідника печер), який опинився у підземній пастці.
40-річний Марк Дікі перебував у печері Морка на глибині понад кілометр, коли у нього відкрилася шлунково-кишкова кровотеча.
Чоловік серйозно захворів під час дослідницької місії, у яку вирушив разом з нареченою та іншим колегою-спелеологом, повідомляє Sky News та The Independent.
Операція буде дуже складною і може зайняти кілька днів, кажуть у Турецькій федерації спелеологів. Науковець вже перебуває на дні печери з 3-го вересня.
|Джерело: The Independent
Зараз Марк перебуває на відстані 1040 метрів від входу до печери.
Досвідченому спелеологу потрібно 15 годин, щоб дістатися до поверхні за ідеальних умов.
"У печері є вузькі звивисті проходи і кілька мотузкових спусків", – пояснюють фахівці.
Читайте також: У США чоловік спробував доплисти до Британії на величезному "колесі для хомʼяка"
Американець Марк Дікі сам є інструктором Національної комісії з порятунку печер США (NCRC), яку дуже шанують у міжнародному спелеологічному товаристві.
Вчений очолював експедицію з пошуку і картографування нового проходу в турецькій печері Морка, яка є третьою за глибиною в країні, але раптом його стан здоров’я погіршився.
Протягом останніх днів лікарі намагалися покращити стан дослідника, щоб розпочати евакуацію.
Маркові стало трохи краще, коли команда змогла передати йому 6 одиниць крові, щоб зупинити шлунково-кишкову кровотечу.
Однак дослідник не може ходити без сторонньої допомоги і потребує нош, щоб його можна було транспортували.
"Команди продовжують встановлювати мотузкові лінії всередині печери, щоб витягти ноші", – кажуть надзвичайники.
У рятувальній операції беруть участь понад 150 фахівців з усієї Європи, зокрема з Туреччини, Італії, Угорщини, Хорватії та Болгарії.
Читайте також: Тисячі учасників фестивалю Burning Man застрягли в пустелі через зливу. Одна людина загинула