Відкрилась кровотеча: у Туреччині рятують спелеолога, який опинився у підземній пастці 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 вересня 2023

У Туреччині триває операція з порятунку тяжкохворого американського спелеолога (дослідника печер), який опинився у підземній пастці.

40-річний Марк Дікі перебував у печері Морка на глибині понад кілометр, коли у нього відкрилася шлунково-кишкова кровотеча.

Чоловік серйозно захворів під час дослідницької місії, у яку вирушив разом з нареченою та іншим колегою-спелеологом, повідомляє Sky News та The Independent.

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Операція буде дуже складною і може зайняти кілька днів, кажуть у Турецькій федерації спелеологів. Науковець вже перебуває на дні печери з 3-го вересня.

 Джерело: The Independent

Зараз Марк перебуває на відстані 1040 метрів від входу до печери. 

Досвідченому спелеологу потрібно 15 годин, щоб дістатися до поверхні за ідеальних умов.

"У печері є вузькі звивисті проходи і кілька мотузкових спусків", – пояснюють фахівці.

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Американець Марк Дікі сам є інструктором Національної комісії з порятунку печер США (NCRC), яку дуже шанують у міжнародному спелеологічному товаристві.

Вчений очолював експедицію з пошуку і картографування нового проходу в турецькій печері Морка, яка є третьою за глибиною в країні, але раптом його стан здоров’я погіршився.

Протягом останніх днів лікарі намагалися покращити стан дослідника, щоб розпочати евакуацію. 

Маркові стало трохи краще, коли команда змогла передати йому 6 одиниць крові, щоб зупинити шлунково-кишкову кровотечу.

Однак дослідник не може ходити без сторонньої допомоги і потребує нош, щоб його можна було транспортували.

"Команди продовжують встановлювати мотузкові лінії всередині печери, щоб витягти ноші", – кажуть надзвичайники.

У рятувальній операції беруть участь понад 150 фахівців з усієї Європи, зокрема з Туреччини, Італії, Угорщини, Хорватії та Болгарії.

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