Порятунок пухнастого: як кінологи-нацгвардійці з Миколаєва вчаться надавати першу допомогу собакам

Нацгвардійці-кінологи з Миколаєва пройшли курс надання першої ветеринарно-медичної допомоги службовим собакам.
На тренуваннях бійці вчилися швидко перев’язувати голови, лапи та накладати бандаж собаці у випадку поранення при обстрілі або надзвичайній події, повідомили у Національній гвардії України.
Як розповіли у відомстві, чотирилапі захисники допомагають у пошуку постраждалих під завалами, беруть участь у розмінуванні, патрулюють вулиці та несуть службу на блокпостах.
Собак залучають до перевірки людей та транспорту на наявність вибухонебезпечних речовин та заборонених предметів.
|Нацгвардійці-кінологи з Миколаєва пройшли курс надання першої допомоги собакам
Під час виконання службово-бойових завдань собака може порізати лапи й тіло, отримати опіки, або ж поранення від вибухів чи куль.
|Під час виконання службово-бойових завдань собака може порізати лапи й тіло, отримати опіки
"Собака – це наш бойовий товариш, він вірний помічник, суперслух та супернюх. З початком повномасштабного вторгнення завдань стало набагато більше, вони стали складними та більш небезпечними. Саме тому, наше завдання, докласти максимальних зусиль для порятунку життя свого пухнастого товариша, з яким пліч-о-пліч кожен день", – зазначив гвардієць кінолог Володимир.
| "Наше завдання, докласти максимальних зусиль для порятунку життя свого пухнастого товариша"
На тренуваннях бійці 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку НГУ виконали вправи за посібником "Рекомендації з тактичної бойової допомоги собакам" від спеціалізованої групи К9 Комітету з надання допомоги пораненим у бойових діях армії США.
|"Собака – це наш бойовий товариш, він вірний помічник, суперслух та супернюх"
Нагадаємо, за даними ЗСУ на травень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення від російських ракет в Україні загинуло 25 службових собак.
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