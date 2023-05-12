В ЗСУ розповіли, скільки службових собак загинуло внаслідок обстрілів РФ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 травня 2023

Від початку повномасштабного вторгнення від російських ракет в Україні загинуло 25 службових собак. 

Тварини, зокрема, займалися охороною баз, складів та арсеналів, куди влучили ворожі ракети, розповів начальник кінологічного відділу Командування Сил підтримки ЗСУ Петро Бружина, повідомляє Укрінформ. 

За його словами, службових собак в умовах війни залучають до розмінування та інших завдань, зокрема – охорони територій. 

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Водночас він зазначив, що під час розмінування деокупованих територій не було випадків поранень чи травмувань ні собак, ні кінологів.

"Це (службові собаки – ред.) велика допомога", – сказав Бружина.

Фото: belchonock/Depositphotos

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Раніше ми розповідали, як працюють кінологи та собаки Нацполіції та показували, яка є амуніція для собак. 

Також ми повідомляли, що у прикордонників з’явився "чотирилапий ненависник окупантів" на прізвисько Термінатор. 

Нагадаємо, українка зі службовим собакою з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування.

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