Телескоп Хаббл сфотографував блискуче скупчення зірок. ФОТО

Телескоп Хаббл сфотографував сфероподібне зоряне скупчення Terzan 12 всередині галактики Чумацький Шлях.

Нова світлина – вражаючий приклад того, як пил у космосі впливає на світло зірок, пишуть у NASA.

На зображенні можна побачити кулясте зоряне скупчення. Це конгломерат зірок, розташованих у формі сфероїда.

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Вони пов’язані між собою гравітацією. Водночас їх концетрація більша до центру.

Фото: NASA

Розташоване скупчення глибоко в галактиці Чумацький Шлях – у сузір’ї Стрілець. Відстань від нашої планети – близько 15 тисяч світлових років.

Місце розташування вказує на те, що усі зірки оповиті газом і пилом, які поглинають і змінюють їхнє світло. Відстань від Землі залишає багато місця для частинок міжзоряного пилу, які знаходяться між нами та скупченням, щоб розсіювати блакитне світло, змушуючи до Землі проходити лише хвилі червонішої довжини.

Хмари міжзоряного пилу мають плями, тому різні частини скупчення виглядають червонішими, ніж інші частини вздовж нашого поля зору.

Також можна помітити найяскравіші червоні зірки. Це роздуті старіючі гіганти, які в рази більше за Сонце. Лише деякі з них можуть бути членами кластера.

Terzan 12 – одне з 11 кульових скупчень, які відкрив турецько-вірменський астроном Акоп Терзан півстоліття тому.

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Завдяки своїм функціям телескоп Хаббл зробив революційний крок у вивченні цих скупчень.

Раніше телескоп Хаббл зафіксував "галактичного монстра".