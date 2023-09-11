На честь перших жінок-астрономів назвали два астероїди

На честь астрономок Енні Маундер та Еліс Еверетт назвали два астероїди. Вони були першими жінками у світі, які заробляли на життя астрономією.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Гертон-коледж.

Відтепер астероїд 2000 EH147 називатиметься Anniemaunder, а астероїд 2000 EO147 – Aliceverett.

Реклама:

Енні Маундер та Еліс Еверетт були одними із перших членів Британської астрономічної асоціації, яка й запропонувала їхні імена для назв астероїдів.

Фото: HMP/Alamy

"Це були надзвичайні жінки, які робили надзвичайні речі. Вони заслуговують на своє місце в небі", – прокоментував рішення голова історичного відділу Британської астрономічної асоціації Майк Фрост.

Свій науковий шлях Енні Маундер та Еліс Еверетт розпочали наприкінці XIX століття. Вони обидві вивчали математику у Гертон-коледжі Кембридзького університету.

Астрономки не мали дипломів, як і всі студентки Кембриджу до 1948 року. Після навчання Маундер та Еверетт влаштувалися обчислювальницями у Гринвіцьку королівську обсерваторію.

"Королівський астроном зрозумів, що з Оксбриджа (узагальнена назва Оксфордського та Кембридзького університетів – ред.) вийшли жінки дуже талановиті в математиці, яких можна найняти задешево", – зауважив Майк Фрост.

Енні Маундер в обсерваторії платили 4 фунти стерлінгів на місяць. Вона займалася фіксуванням сонячних плям. Згодом астрономка вийшла заміж за свого боса Едварда Волтера Маундера, старшого на 17 років. Через це вона була змушена звільнитися.

Реклама:

Проте Енні продовжувала працювати помічницею-волонтеркою свого чоловіка. Астрономка їздила з ним в експедиції, в одній з яких їй вдалося сфотографувати сонячне затемнення.

У 1898 році Маундер зафіксувала корональний викид від Сонця довжиною 10 мільйонів кілометрів.

Енні та Едвард разом створили діаграму "метелики Маундера", яка аналізує міграцію сонячних плям. Проте її автором вважали тільки Едварда.

До 1916 року Енні Маундер не входила до Королівського астрономічного товариства, тому не могла від свого імені публікувати наукові статті. Зокрема, і про відкриття асиметричної природи сонячних плям.

У передмові до однієї зі спільних книг про астрономію Едвард Волтер Мауннер зізнався, що майже повністю її написала саме Енні.

Еліс Еверетт за один рік роботи змогла зафіксувати 22 тисячі зірок, а згодом опублікувала дві наукові статті про їхні орбіти.

"Їй запропонували посаду у великій обсерваторії, але її відкликали, оскільки не могли зрозуміти, як дозволити жінці працювати там з практичних міркувань", – розповів Майк Фрост.

Також Еверетт працювала у галузі оптики. У 1903 році вона стала першою жінкою, яка написала статтю для журналу Лондонського товариства фізиків.

Еліс Еверетт працювала у Національній фізичній лабораторії. Її колегою був винахідник телебачення Джон Лоґі Берд.

"Вона була піонером ранніх телевізійних технологій і одним із засновників Королівського телевізійного товариства", – повідомив Фрост.

Керівниця Гертон-коледжу Елізабет Кендалл заявила, що рішення назвати астероїди на честь Енні Маундер та Еліс Еверетт – це визнання внеску науковиць у розвиток астрономії.

Також вона відмітила особливу сміливість перших жінок-асторономів.

"Багато з цих жінок звикли до того, що їм доводилося боротися, щоб досягти свого потенціалу. Вони знали, що мають бути кращими за найкращих чоловіків", – сказала Елізабет Кендалл.

Раніше ми повідомляли, що у 2046 році один з астероїдів має невеликий шанс зіпсувати День святого Валентина.

Авторка: Альона Павлюк