Ватикан вперше до лику блаженних зарахував сім’ю з Польщі, яка переховувала євреїв

Ватикан вперше зарахував до лику блаженних польську сім’ю за те, що під час Другої світової війни, коли Польща перебувала під німецькою окупацією, вона переховувала євреїв від нацистів.

Усі члени родини та переховувані євреї були вбиті нацистами у 1944 році, повідомляє Deutsche Welle.

У неділю, 10 вересня, до лику блаженних зарахували (беатифікували) вбиту польську багатодітну родину – 44-річного Юзефа Ульма, його вагітну 31-річну дружину Вікторію та їхніх шестеро дітей, віком до 8 років.

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Німецька поліція стратила їх 24 березня 1944 року після того, як їх видали нацистам. Родина переховувала вісьмох євреїв на своєму горищі, яких також вбили.

Портрети членів родини Ульма в музеї у Маркові. Фото: Darek Delmanowicz/PAP/dp

Беатифікація є однією з найвищих нагород католицизму.

На церемонії беатифікації у польському Маркові взяли участь понад 30 тисяч людей, зокрема делегація з Ізраїлю.

Беатифікація – термін, який означає, що католицька церква вважає, що померла особа "потрапила на небо" і може заступатися за людей, які моляться в її ім'я. Це ключовий крок на можливому "шляху до святості" в католицькій церкві.

Зазначається, що беатифікація родини є винятковою, оскільки новонароджена сьома дитина подружжя також буде беатифікована, хоча була нехрещеною.

Відомо, що Юзеф Ульма був фермером, захоплювався фотографією й документував життя сім'ї та села.

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Юзеф і Вікторія – ревні католики. В Ізраїлі подружжя визнане як "Праведники народів світу", що намагалися врятувати євреїв від загибелі під час Голокосту.

У польському місті Маркова є музей, присвячений цій родині.

День їхньої загибелі – 24 березня – нині є днем пам'яті полякам, які рятували або намагалися врятувати євреїв під час німецької окупації, коли за це могли стратити без суду та слідства.

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