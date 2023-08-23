Через танення льоду в Альпах знайшли тіло лижника, який загинув 22 роки тому

В Австрії знайшли труп чоловіка, який десятиліттями лежав на льодовику Schlatenkees у провінції Тіроль, поки крига не почала танути.

Чоловік, який працює гідом в Альпах, знайшов тіло загиблого лижника на висоті близько 2,9 тисяч метрів, повідомляє The Guardian.

Поруч з тілом лежав рюкзак, у якому була готівка, банківська картка і водійське посвідчення, а також лижне спорядження.

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Поліція підозрює, що це тіло чоловіка, який загинув на льодовику в 2001 році. На момент смерті лижнику було 37 років, кажуть правоохоронці.

Однак остаточні результати ДНК-експертизи поліція отримає за кілька тижнів.

Краєвид на льодовик Schlatenkees. Фото: renelo/GettyImages

"Це досить рідкісне явище, коли людські останки і цілий труп знаходять на льодовику за такий короткий проміжок часу", – сказав речник місцевої поліції Крістіан Вівайдер у коментарі AFP.

Тіла туристів, які давно зникли на льодовиках, знаходять все частіше через глобальне потепління. Зміна клімату прискорила танення криги, тому людські останки вже не вперше випливають на поверхню.

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В Австрії найбільшу втрату льоду зафіксували саме на льодовику Schlatenkees (- 89,5 метрів протягом 2021-2022 років).

Наприкінці червня група альпіністів виявила рештки тіла і частини лиж на тому ж льодовику.

А в липні на льодовику Теодул на півдні Швейцарії також знайшли останки альпініста, який зник у 1986 році.

Нагадаємо, раніше гірський гід врятував малазійського альпініста із "зони смерті" Евересту.

А на Закарпатті врятували скелелаза, який зірвався з кам'янистого схилу.