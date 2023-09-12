Нацполіція евакуювала з Нью-Йорка на Донеччині трьох дітей з мамою. ВІДЕО

Евакуаційна команда Національної поліції "Білий янгол" вивезла з Нью-Йорка на Донеччині трьох дітей та їхню матір.

7-річна Альона, 11-річний Кирило та 13-річний Іван жили в селищі під щоденними обстрілами окупантів, повідомляє Нацполіція.

"Аби не так чутно було вибухи, діти закривали вуха ватою та перечікували обстріли в підвалі. Нині діти перебувають у безпеці – екіпаж поліції "Білий Янгол" успішно евакуював сім’ю", – кажуть правоохоронці.

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Прифронтове місто Нью-Йорк щодня потерпає від російських обстрілів, а дорога до нього стає небезпечнішою, бо окупанти б’ють і по автошляху з різних видів озброєння.

Також у Нью-Йорку немає води та газу, який окупанти перебили ще на початку повномасштабної війни.

Жінка з трьома дітьми погодилася на евакуацію і чекала на поліцейських.

"Дорогою діти розповіли, як окупанти безжально обстрілюють їхнє рідне селище, руйнуючи все навкруги", – кажуть "білі янголи".

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Сімʼю доставили до евакуаційного пункту. Тепер волонтери мають допомогти їм облаштуватися в більш безпечному регіоні.

Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що з Донеччини за рік евакуювали понад 10,7 тисяч дітей.