З Донеччини за рік евакуювали понад 10,7 тисяч дітей – Мінреінтеграції

Від серпня 2022 року в Україні проводиться обов’язкова евакуація з Донеччини.
За рік до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тисяч громадян, серед яких понад 10,7 тисяч дітей і понад 3,7 тисячі маломобільних людей, повідомляє Мінреінтеграції.
Також триває евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року.
За 11 місяців з Харківщини виїхали понад 26 тисяч громадян. А зі звільнених територій Херсонщини за 9 місяців евакуювалися понад 39 тисяч людей.
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"Централізоване переміщення громадян у безпечні регіони України проводиться як у плановому, так і в терміновому порядку у разі потреби. Влада, міжнародні організації та волонтери докладають максимум зусиль, щоб забезпечити нашим співгромадянам безпеку.
Нагадаємо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади", – кажуть у відомстві.
Якщо ви хочете евакуюватись, ви можете подзвонити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48.
Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.
Нагадаємо, 7 березня Кабмін схвалив механізм, щоб евакуювати дітей з зони активних бойових дій, зокрема із Бахмута, навіть якщо батьки не хочуть виїжджати.
Також 6 дітей вирішили примусово евакуювати з Авдіївки, щоб врятувати їм життя.
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